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我駐斐濟代表團復名受挫 中共駐斐大使：已被「糾正」

聯合報／ 特派記者 廖士鋒／北京即時報導
中共駐斐濟大使周劍20日透露，斐濟已將我駐斐濟機構名稱「糾正為『台北商務辦事處』」。（圖／取自中共駐斐濟大使館微信公眾號）
中共駐斐濟大使周劍20日透露，斐濟已將我駐斐濟機構名稱「糾正為『台北商務辦事處』」。（圖／取自中共駐斐濟大使館微信公眾號）

我駐斐濟代表處3月底雖接獲斐濟外交部以節略之會復名為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」，但遲遲未能掛牌，此前外交部已透露斐濟承受極大壓力，最新消息是中共駐斐大使周劍20日指出，雙方關係面臨的巨大政治障礙得以掃除，透露斐濟已經「糾正」我駐斐機構名稱。

據中共駐斐濟使館微信公眾號21日消息，中共駐斐大使周劍20日舉行媒體學者吹風會，透露上述進展。對於「中斐關係的最新成果」，他指出雙方「面臨的巨大政治障礙得以掃除」。

周劍表示，不久前斐濟新政府做出「恪守一個中國原則的重要決定」，將台灣駐斐濟機構名稱「糾正為『台北商務辦事處』，取消其外交特權，為中斐全方位務實合作築牢了根基，打開了閘門」。他還說，北京願在一個中國原則的基礎上，同斐各界加強務實合作，把兩國關係提升到更高水平，惠及更多斐濟百姓。

此前，我外交部3月28日發布新聞稿指出，接獲斐濟外交部以節略告知自3月15日起恢復駐斐濟代表處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China （Taiwan） to the Republic of Fiji）及享有依據1971年《斐濟外交特權及豁免法》的外交特權。

對於代表處復名卻遲遲未能掛牌，外交部曾於6月1日解釋斐濟受到中共「極大壓力」，我方正積極與斐濟協商，將於適當時機說明。

斐濟向來是兩岸在外交上的重要戰場。2019年「中華民國駐斐濟商務代表團」被更名為「駐斐濟台北商務辦事處」，當時使得所有非邦交國的駐處都已無使用「中華民國」名稱者存在。

2020年我駐處舉辦雙十酒會時，還曾發生兩岸外交官動粗的肢體衝突事件。當時大陸外交部發言人趙立堅公開批評我駐處「公然懸掛偽旗」並指有一位外交官受傷，要求斐濟進行徹查。而我外交部則指出，事情起因為中共大使館人員企圖強行拍照蒐證，了解有哪些政要出席雙十國慶酒會，而衝突中我方有外交官頭部受傷。

斐濟 外交部 中共

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