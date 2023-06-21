陸外交部：美方將和平解決與一中政策掛鉤 是篡改承諾

據大陸外交部網站上午發布訊息，6月19日晚，外交部美大司司長楊濤就美國國務卿布林肯訪華向中外媒體吹風。針對美方將和平解決台灣問題同一中政策相關聯，楊濤表示，這不是對美方對華政治承諾的重申和堅持，而是篡改。

台灣問題歷來是中美關係中最重要的問題。美國在一個中國問題上作出過明確承諾，承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這些承諾清清楚楚體現在中美三個聯合公報之中，也意味著美方承認台海真正的現狀，那就是世界上只有一個中國，兩岸同屬一個中國，美方叫“一中政策”。

他說，美國的「一中政策」本來是乾乾淨淨的，只用了中美三個聯合公報作定語，但後來定語越來越多，先後加上了「與台灣關係法」、「對台六項保證」。不論是「與台灣關係法」，還是「對台六項保證」，都是美方單方面炮製出來的，不是中美雙方共識，中方從一開始就堅決反對、不予承認。

他說，美方現在還有一個動向，將和平解決台灣問題同「一中政策」相關聯，作為「一中政策」的核心內容。這不是對美方對華政治承諾的重申和堅持，而是篡改。