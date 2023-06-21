凸顯習近平地位 李強出訪降級搭包機

大陸官媒證實，大陸國務院總理李強十八日下午是搭乘「包機」出訪德法。相較於前總理李克強出訪都是搭乘「專機」，香港星島日報指出，乘搭包機應是李強主動提出，以顯示自己與其他政治局常委無異，凸顯中共總書記習近平「定於一尊」地位。

報導稱，中共十八大前，政治局常委出行都是乘搭專機。所謂專機，就是領導人專用，不做其他用途，各種辦公、通訊、安保設施都是常態配備。

包機則是臨時包租民航飛機。中共十八大後，中共中央推出規範政治局委員行為的八項規定，「規範出訪活動」方面明確提出：「中共總書記、國務院總理出訪乘坐專機，其他中央政治局常委出訪根據工作需要可乘坐民航包機或班機，如需乘坐民航包機，須報中共中央批准。」

亦即，今天在中國大陸只有中共總書記、總理出訪可乘搭專機，其他政治局常委只能乘搭包機。中共廿大後未聞修訂八項規定，因此乘搭包機應是李強主動提出，以顯示自己與其他政治局常委無異，凸顯習「定於一尊」。

星島日報指出，根據大陸憲法，國務院即中央人民政府，是大陸最高行政機關。作為習近平主政浙江時期的大管家，李強當然深得信任，上任後馬上作出新定位—國務院是中共中央的執行機構，要堅定維護「習核心」。

習近平今年五月帶領三名政治局常委視察雄安新區，包括李強、蔡奇、丁薛祥。總理陪同總書記視察，據稱也是「史無前例」。