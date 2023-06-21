蕭茲會李強：反任何形式「脫鉤」

當地時間廿日，大陸國務院總理李強與德國總理蕭茲舉行會談。李強表示，中國和德國是現代化道路上的可信、可靠合作夥伴，作為有影響力的大國，中德應更加緊密合作。蕭茲表示，德方反對任何形式的「脫鉤」，並強調「去風險」不是「去中國化」。

法新社報導，當地時間廿日，蕭茲在柏林總理府前為李強舉行歡迎儀式，中德合作受關注。但報導指出，李強會見德國領導人之際，北京的俄羅斯、貿易和人權政策在西方受到愈來愈多的敵意。

據央視報導，李強與蕭茲會談時表示，蕭茲於去年十一月訪中，與大陸國家主席習近平舉行會談，為中德未來發展指明方向。

李強稱，中德作為有影響力的大國，應更加緊密合作，中方願同德方一道努力，推動中德關係邁上新台階，更好服務兩國發展，並為世界注入更多正能量和穩定性。

就中德合作，李強指出，中德經貿合作歷經半個多世紀發展，取得今天成績實屬不易。希望德方保持開放心態，堅持獨立自主，以國際規則為基礎、以契約精神為原則妥善處理有關問題。

具體合作方面，李強表示，中方倡議把應對氣候變化作為今後中德合作的指導理念之一，推動綠色科技、產業合作，探討建立綠色能源產業鏈合理有序的分工格局。

據報導，蕭茲表示，德方歡迎中國實現發展繁榮，這有助於世界和平穩定。他還說，德方反對任何形式的「脫鉤」，去風險不是「去中國化」。

就中德關係，蕭茲指出，德方致力於同中方發展穩定的關係，願進一步加強雙方交往，深化互利合作，在應對氣候變化、綠色發展等領域達成更多合作共識。德方亦支持雙向投資，將為中企赴德投資提供良好營商環境。

李強十九日已會見德國總統史坦麥爾，並與德國工商界舉行座談。

李強在與史坦麥爾會見時稱，中德沒有根本利害衝突，合作基礎扎實，發展動力強勁。他並強調，中德最大的風險是不合作，最大的安全隱患是不發展。

史坦麥爾表示，德國願做中國可信任的合作夥伴，共同維護貿易自由化，應對氣候變化等挑戰。德方反對「脫鉤」，反對任何形式的陣營對抗，願同中方加強溝通。