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北京召開恢復和擴大消費座談會 王滬寧出席並徵求跨黨派獻策

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧20日出席「恢復和擴大消費」調研協商座談會。（新華社）
中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧20日出席「恢復和擴大消費」調研協商座談會。（新華社）

大陸經濟復甦緩慢，相關經濟運行數據不佳，大陸全國工商聯等各界人士今天舉行「恢復和擴大消費」調研協商座談會，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席會議並講話表示，恢復和擴大消費是實現全年經濟發展預期目標的內在要求。

新華社報導，大陸民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士代表今天在北京就「恢復和擴大消費」相關調研成果進行協商，包括發改委等6部委等有關官員出席會議。

王滬寧出席會議表示，希望各黨派團體深學細悟習近平總書記關於擴大內需、促進消費的重要論述，紮實開展重點考察調研和政黨協商，為促進經濟社會發展作出貢獻。

王滬寧說，要深刻認識恢復和擴大消費是推進中國式現代化的應有之義，是實現高品質發展的必然選擇，是實現全年經濟發展預期目標的內在要求，高品質開展考察調研，為恢復和擴大消費獻計出力。要把重點考察調研作為履行職能、發揮作用的重要途徑，落實責任、形成合力，不斷提高調研能力、履職本領、協商水準。

民盟中央建議優化政策和體制機制，促進文旅消費；農工黨中央建議把健康消費作為消費轉型升級的重要方向，促進健康消費；致公黨中央建議培育新型消費，創新消費場景；全國工商聯建議積極發揮民營企業在恢復和擴大消費中的作用；無黨派人士建議釋放消費潛力，推進消費升級。

中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰主持會議。國家發展改革委、工業和資訊化部、財政部、商務部、文化和旅遊部、國家衛生健康委等官員與黨外人士進行協商交流。

王滬寧

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