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釋迦輸陸解禁 陸委會批：分化台灣社會的統戰作為

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國台辦今日宣布恢復進口台灣釋迦，但農委會盤點，獲准外銷的量非常少。本報資料照片
大陸國台辦今日宣布恢復進口台灣釋迦，但農委會盤點，獲准外銷的量非常少。本報資料照片

選在海峽論壇舉辦、台東縣長饒慶鈴赴廈門與會後，中國大陸20日公告，自即日起恢復台灣釋迦輸陸，但須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。陸委會回應表示，陸方的宣布，證明是另一次分化台灣社會的統戰作為，呼籲中國大陸停止政治操作兩岸農產貿易。

陸委會表示，2021年3月以來，中國大陸片面以疫病蟲害及農藥超標等技術性貿易障礙為由，無預警全面停止台灣鳳梨釋迦及石斑魚等農漁產品輸陸，農委會已多次透過兩岸協議聯繫機制，及WTO相關會議提出特定貿易關切，向陸方反映此舉不符合國際規範，要求陸方應透過雙方主管部門研議解決方案，盡速恢復我農漁產品輸陸。

對於國台辦20日宣布恢復台灣釋迦輸陸，陸委會說，陸方公布之資訊，只限於台東縣的25處果園及3家包裝廠生產及包裝的釋迦才可輸陸，對其他縣市農民是歧視對待。陸委會認為，陸方今天的宣布，證明是另一次分化台灣社會的統戰作為。

陸委會說明，據農委會表示，我方已在前年9月將台灣釋迦輸往中國大陸檢疫檢驗管理規範送交陸方審查，內容相當周延，涵蓋從生產到出口全過程的整體系統性管理措施，包括果園田間管理、包裝場選果清潔管理、出口檢疫等項目，台東縣政府提供給陸方的資料，都涵蓋在農委會的管理規範之中，但是迄今已一年餘，陸方完全沒有正面回應我方。

陸委會批評，陸方此次選擇性恢復台東釋迦輸陸，作法與多年前對台政治性採購如出一轍，是利用經濟利益對台進行分化及統戰，這種陳舊的政治操作手法，只會使兩岸民眾心理隔閡、漸行漸遠。

陸委會呼籲大陸停止政治操作兩岸農產貿易。圖／聯合報系資料照片
陸委會呼籲大陸停止政治操作兩岸農產貿易。圖／聯合報系資料照片

鳳梨釋迦 陸委會

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