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秦剛與德外長通電話 強調中國反對「脫鈎斷鏈」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為大陸外長秦剛今年5月訪問德國時，與德國外長貝爾伯克共同出席記者會。（歐新社）
圖為大陸外長秦剛今年5月訪問德國時，與德國外長貝爾伯克共同出席記者會。（歐新社）

正在德國訪問的國務院總理李強，20日將與德國總理蕭茲共同主持第七輪中德政府磋商。大陸國務委員兼外長秦剛就與德國外長貝爾伯克通電話，強調中國的發展對德國是機遇，不是威脅，中德之間要合作而不是對抗。

據新華社報導，秦剛表示，中德是重要合作夥伴，中德關係非常緊密。中方堅持奉行獨立自主的和平外交政策和互利共贏的開放戰略，願同德方秉持相互尊重、求同存異、交流互鑑、合作共贏原則，推動雙邊關係健康穩定發展，攜手支持經濟全球化，反對脫鈎斷鏈，共同踐行真正的多邊主義，維護地區和世界和平與穩定，為世界注入更多穩定性、確定性和建設性。

秦剛又表示，兩國外交部將繼續發揮雙邊關係總協調作用，深化各層級交流對話，加強在國際和地區事務上溝通協調，合作應對氣候變化等全球性挑戰。

貝爾伯克則表示，德方願同中方共同努力，推動李強此訪和政府磋商取得積極成果。德方堅持一個中國政策，願同中方密切各層級交往互訪，深入溝通，增進了解，加強在經貿、應對氣候變化、綠色發展、人文等領域合作。

雙方還就烏克蘭危機交換了看法，同意繼續保持溝通。

德國 秦剛 李強

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