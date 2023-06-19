中共政法委書記：推進新疆反恐維穩法治化

中共政法委書記陳文清近日到新疆視察，他強調要大力推進反恐維穩法治化常態化，要加強維護新疆社會穩定工作，保持新疆社會大局持續穩定、長期穩定。

據新華社消息，中共政治局委員、政法委書記陳文清6月14日到18日視察新疆烏魯木齊、和田、巴音郭楞和昆玉、鐵門關等地，強調要堅持依法治疆，大力推進反恐維穩法治化常態化。並指出，近年來，新疆政法機關牢牢扭住社會穩定和長治久安總目標，扎實推進反恐維穩各項工作，有力維護了新疆社會大局穩定。

陳文清強調，希望新疆政法機關堅持從戰略上審視和謀劃新疆工作，要加強維護新疆社會穩定工作，壓實反恐維穩主體責任，堅決依法打擊暴恐犯罪，「保持新疆社會大局持續穩定、長期穩定」。

此前，中共政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧才在5月22日到24日視察新疆烏魯木齊、喀什等地，當時王滬寧表示，新疆社會穩定的局面來之不易，「必須倍加珍惜、全力鞏固」，持續做好團結凝聚人心工作，「讓各族群眾像石榴籽一樣緊緊抱在一起」。王滬寧還強調，要樹牢正確的中華民族歷史觀，「把愛我中華的種子植入每個人特別是青少年心靈深處」。

而中共新疆自治區黨委十屆八次全會在5月底召開時，強調著眼從根本上解決政治認同、人心向背問題，深入推進文化潤疆，穩步推進新疆伊斯蘭教中國化，促進各族群眾逐步實現在空間、文化、經濟、社會、心理等方面全方位嵌入，「有形有感有效鑄牢中華民族共同體意識」。

同時全會決定將「南疆」概念擴大，原本的「南疆四地州」擴大至「南疆五地州」（巴音郭楞蒙古自治州、喀什地區、和田地區、阿克蘇地區、克孜勒蘇柯爾克孜自治州）和兵團南疆的第一師、第二師、第三師、第十四師。新疆官方並提出「南疆環塔里木經濟帶」構想，強調將與「天山北坡經濟帶」形成聯動發展格局。