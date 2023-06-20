蕭旭岑：蔡政府無限上綱 卡陸生訪台

國民黨立委賴士葆昨天為前總統馬英九邀陸生訪台案舉行協調會，馬英九基金會執行長蕭旭岑也受邀參加。教育部次長劉孟奇表示，教育部將發函陸生預定訪問之相關大學，要求他們提出安全保證，提出對這項活動的安全維護規畫案，才決定預審是否同意放行。

蕭旭岑說，主辦單位是馬英九基金會，各大學只是受訪單位，訪問團的安全問題，理應由馬英九基金會負責；如今教育部以各大學主管機關之姿，形同要求陸生預定訪問的大學，承擔主辦方應負的安全責任，把大陸學生來訪當成大敵，無限上綱安全問題，是要卡關邀訪。

蕭旭岑表示，先前陸委會透過學者傳話要馬英九基金會不要送件，讓馬英九基金會與各大學聯繫、旅館住宿、遊覽車作業被迫中斷；現在又忽然要大學負起維安責任，莫名其妙。他感謝賴士葆出面召集，否則蔡政府都在踢皮球，陸委會連馬英九基金會該向哪個單位送件都不願告知，形同技術封殺。

蕭旭岑說，政府不斷強調要開放交流，恢復開放大陸的交換生和研修生來台，卻在邀訪陸生案刁難安全問題，這是兩套標準。