李強抵柏林 將與蕭茲主持中德磋商

當地時間十八日晚，大陸國務院總理李強抵達德國柏林。李強表示，德國是他就任總理後首次出訪的第一站，中方願本著相互尊重、求同存異、互利共贏的原則與德方坦誠深入交流，深挖合作潛力，妥處分歧和差異，為維護國際「產供鏈」穩定和世界和平繁榮發出積極有力信號。

綜合陸媒報導，李強訪德期間，將會見德國總統史坦麥爾，並與德國總理蕭茲共同主持第七輪中德政府磋商，及出席中德經濟技術合作論壇和中德企業家圓桌會，與德工商界代表座談，訪問巴伐利亞並參觀德國有關企業。

李強此次是應蕭茲和法國政府邀請，赴德舉行中德政府磋商並對德進行正式訪問。之後將赴法國進行正式訪問並出席新全球融資契約峰會。

據報導，當地時間十八日晚，李強抵達柏林布蘭登堡機場，德國安排禮兵沿紅地毯兩側列隊致敬，德國政府代表和大陸駐德大使吳懇到機場迎接。

李強表示，近年來，中德關係始終穩步向前，兩國合作持續深化拓展，雙方在經貿、科技、人文、綠色等領域合作不斷取得新成果。第七輪中德政府磋商是兩國新一屆政府組成後的首次全面對接。

他提到，當今世界進入新的動盪變革期，越是在變亂交織的時代，越需要中德人民發揚友好傳統、加強交流合作。中方願和德方一道按兩國元首達成的重要共識，推動中德關係實現新發展。