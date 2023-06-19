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中國網路暴力頻傳 3部門聯合發布指導意見定罪嚴懲

中央社／ 台北19日電

中國網路暴力事件頻生，中國最高人民法院、最高人民檢察院及公安部聯合起草懲治網路暴力指導意見，明確規定網暴應以誹謗罪、侮辱罪、尋釁滋事罪等定罪處罰。

中國新聞週刊今天報導，中國網路暴力事件愈來愈多，如疫情期間，上海一名33歲女子請外賣騎手給獨自生活在27公里外的聽障父親送菜，打賞了人民幣200元（約新台幣860元），被部分網友認為打賞太少而遭網暴，其後墜樓身亡。

另一名24歲女孩因染粉色頭髮看望患病的爺爺，遭到網暴，患上憂鬱症後自殺去世。另外，武漢校園被撞致死小學生的母親墜樓身亡，生前曾被大批網友惡意評論。

報導指出，中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合起草的「關於依法懲治網絡暴力違法犯罪的指導意見（徵求意見稿）」在9日發布，並向社會公開徵求意見。

「指導意見」全文3000多字、共20條，明確網路暴力違法犯罪應以誹謗罪、侮辱罪、侵犯公民個人訊息罪、故意毀壞財物罪、尋釁滋事罪、拒不履行訊息網路安全管理義務罪等罪名定罪處罰。

網路暴力若具有以下5種情形其中一種，應當從重處罰，包括針對未成年人、身障者施行；組織「水軍」或「打手」施行；編造「涉性」話題侵害他人人格尊嚴；利用「深度合成」技術發布違法或者不良訊息，違背公序良俗、倫理道德；網路服務提供者發起、組織。

「指導意見」又提到，應依法適用「人格權侵害禁令制度」，保護被網暴者的合法權益，防止網絡暴力不斷發酵。

報導指出，盡管「指導意見」為如何有效打擊網路暴力提供規範，但有專家認為，網暴受害者用法律手段保護自身權益的過程，仍然困難重重。

浙江澤大律師事務所律師馬愷濃表示，用侮辱罪、誹謗罪來定罪處罰的難度仍然較大，因為網暴行為不會只涉及是一個人或某幾個人，會有發起者、傳播者、擴大影響者等參與，哪些人會被認定為涉嫌網絡暴力違法犯罪是很大難題。

馬愷濃又指出，網暴者的主觀目的難以明確界定，當侵害人認為自己只是發表了一些觀點，並不是出於侵害他人名譽的目，卻在客觀上形成損害他人名譽，是否構成誹謗罪也是一個難題。

馬愷濃表示，如果網暴者的行為與結果的因果關係較弱，定罪也有難度。如網暴受害者自殺身亡，要確定其自殺是與網暴行為有因果關係，其實很難，除非受害者在遺書中寫明自殺與網暴有關。

中國犯罪學研究會副會長、西南政法大學教授石經海表示，「指導意見」還有些地方可以進一步完善。

他指出，網路暴力違法犯罪涉及的幾個罪名和適用標準，並沒有完全切中網路暴力的特點，例如煽動性、欺凌性、群體性等特徵。網路暴力不一定包含捏造事實，可能是利用公開的訊息對受害者進行圍攻。

他表示，因此「指導意見」在犯罪的適用標準方面，還需要進一步調研。

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