宋濤廈門會見夏立言 重申推進祖國統一進程

大陸海峽論壇17日在廈門舉辦論壇大會，會後，大陸國台辦主任宋濤18日分別會見前來出席的中國國民黨副主席夏立言一行和台灣各界代表。宋濤對夏立言重申，大陸願和國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強交往、增進互信，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。

據大陸國台辦旗下媒體《中國台灣網》發布的消息，18日，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤會見前來出席第十五屆海峽論壇的中國國民黨副主席夏立言一行，會見參加第十五屆海峽論壇活動的台灣各界代表。在此之前，出席17日論壇大會的大陸全國政協主席王滬寧，已於17日會見了夏立言。

在會見夏立言時，宋濤說，中共總書記習近平高度重視海峽論壇，專門發來賀信，闡明「國家好，民族好，兩岸同胞才會好」的大道至理，宣示了繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、造福台灣同胞的政策主張，充分體現了對廣大台灣同胞的深情牽掛和關心關懷。

他說，要深入學習貫徹賀信精神，大力推動兩岸交流合作、融合發展，全心全意為台灣同胞辦實事做好事解難事。願和中國國民黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強交往、增進互信，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。

據中國台灣網消息，夏立言表示，堅持「九二共識」、反對「台獨」是中國國民黨的一貫立場，希望兩黨在既有政治基礎上，持續加強合作，讓兩岸交流正面效益惠及更多基層民眾，共同促進兩岸關係良性發展，維護台海和平穩定。

在會見立委陳玉珍等台灣各界代表時，宋濤說，海峽論壇是兩岸民間交流合作的盛會，為匯聚民間力量、推動兩岸關係發展發揮了重要作用。

他除了重提習近平的賀信，認為此舉激勵兩岸同胞勠力同心外，也提到本屆海峽論壇是近3年來最大規模的兩岸交流活動，數千名台灣同胞積極支持、踴躍參與論壇活動，充分說明要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲，兩岸同胞走近走親的願望是任何力量都阻擋不了的。