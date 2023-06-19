陸提兩岸示範區 國台辦：廈金融合 金門：合作雙贏

中共總書記習近平上任後強力打貪反腐的成效如何？儘管過去十年已有大批官員因涉貪相繼落馬，但似乎並未起到「殺雞儆猴」的作用，不僅官場貪腐現象仍無法禁絕，甚至還出現「貪腐年輕化」的趨勢。上個月，就曾一連兩天傳出「90後」幹部被查。2020年甚至還爆發「小官巨貪」事件，一名「95後」基層工作人員，竟然在3年內貪汙逾新台幣3億元的巨款。

2023-06-19 00:08