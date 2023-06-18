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陸申請加入CPTPP已有「新進展」 台灣進度受關注

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸商務部副部長王受文表示，中國已向CPTPP成員遞交加入的交流文件。（美聯社）
大陸商務部副部長王受文表示，中國已向CPTPP成員遞交加入的交流文件。（美聯社）

兩岸2021年9月先後申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），如今中國大陸加入CPTPP已有新進展。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文17日表示，中國大陸已向CPTPP成員遞交加入的交流文件，有意願、有能力加入CPTPP。

據中新社報導，2023年APEC工商領導人中國論壇17日在北京舉行。王受文在論壇上表示，中國已對CPTPP 2,300多項條款進行了深入、全面的研究和評估，梳理了中國加入CPTPP需要調整的改革措施和需要修改的法律法規。

他透露，近期，中國政府已向CPTPP成員遞交了中國加入該協定的一份交流文件。王受文說，「我們主動對標CPTPP高標準，在國內主動實施了相關領域內改革開放的先行先試」。

王受文強調，中國有意願、有能力加入CPTPP、達到CPTPP的高標準，中國的加入也將為所有CPTPP成員帶來利益，為亞太地區貿易投資自由化增加新的動力。

中國大陸於2021年9月16日正式提出申請加入CPTPP，台灣隨後於9月22日也提出申請。大陸加入CPTPP如今已有新進展，也讓台灣的申請進度受到關注。國民黨立委鄭麗文日前曾指出，「（台灣加入）CPTPP進度目前還是零」。

據悉，CPTPP將在今年7月15日於紐西蘭召開執委會，所有申請的新會員，皆須在執委會中以共識決通過成立工作小組，展開後續談判，才有機會加入。若台灣今年申請不成，就得等到明年的執委會。

CPTPP目前的成員包括加拿大、墨西哥、智利、祕魯、紐西蘭、澳洲、汶萊、新加坡、馬來西亞、越南以及日本。

馬來西亞 紐西蘭

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