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布林肯已飛抵北京！大陸外交部北美司長接機

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國國務卿布林肯18日清晨抵達大陸展開訪問行程。（路透）
美國國務卿布林肯18日清晨抵達大陸展開訪問行程。（路透）

歷經氣球事件之後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日清晨終於抵達北京，展開備受全球關注的兩日訪問。而在美中關係持續陷入緊張之際，本次布林肯訪華之旅成為5年來首位訪問大陸的美國國務卿，也是美國拜登政府上任後訪華的最高層級官員。但外界普遍預期，全球前兩大經濟體的關係難以因此有所突破。

據路透報導，布林肯18至19日在訪北京期間，將與中國高層官員會面，討論保持開放的溝通渠道，以及負責任地處理兩國關係。並會提及兩國關注的問題、全球和區域事務，以及應對共同面臨的跨國挑戰上合作。

其中，報導還稱，布林肯預計會晤的對象還包括大陸最高層級外交官、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，以及大陸外交部長秦剛。至於能否見到大陸國家主席習近平，仍未有消息證實。

此外，布林肯本次出訪搭乘的美國空軍專機在中停日本東京加油期間，一名美國國務院官員表示，「美中雙方都體認到，雙方『確實需要高層溝通管道』。」他說到，美中關係正處於「重要時刻」，「減少誤判的風險，或者如我們的中國朋友常說的，避免兩國關係螺旋式下滑，相當重要」。

此前，布林肯原定2月就要展開訪華行程，但因今年稍早的「間諜氣球」飛越美國領空而延後。文章稱，此次布林肯訪問行受全球高度關注，因為美中雙邊關係任何的一草一木，都可能連帶影響全球市場、貿易與供應鏈的起伏。

據悉，布林肯於16日出發前往北京前曾表示，此趟有三大目標：一是建立危機管理機制、二是促進美國與盟友的利益並直接討論相關議題、三是探討雙方可能在哪些領域合作。他認為，要確保與大陸的競爭不會演變為「衝突」，優先要做的就是「雙邊的溝通」。

專家預期，在布林肯這訪問過後，接下來的幾個月美中官員將舉行更多雙邊會議，包括美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）皆有可能訪問大陸。並且可能促進習近平和拜登在今年稍後的亞太經濟合作會議（APEC）峰會、G20峰會的場邊會談。

布林肯18日清晨抵達北京，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤接機，美國駐中大使伯恩斯也到場迎接。（路透）
布林肯18日清晨抵達北京，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤接機，美國駐中大使伯恩斯也到場迎接。（路透）
於布林肯18日抵達北京之前，美國國務院網站首頁背景圖片已更換為中國大陸的街景，並有文章介紹布林肯的訪華行。（美國國務院官網）
於布林肯18日抵達北京之前，美國國務院網站首頁背景圖片已更換為中國大陸的街景，並有文章介紹布林肯的訪華行。（美國國務院官網）

布林肯 美國 北京

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