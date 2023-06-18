國民黨籲陸 加快開放鳳梨釋迦

國民黨副主席夏立言率團參加海峽論壇，他在致詞時呼籲，兩岸應盡快全面恢復到疫情前的交流合作狀態。此外，他與台東縣長饒慶鈴也先後會議上呼籲，大陸方面加快台灣鳳梨釋迦等農產品輸陸；金門立委陳玉珍則希望陸客、陸生可以開放到金門。

面對台東鳳梨釋迦遭中國大陸卡關，民進黨總統參選人賴清德表示，台東農產面臨對岸威脅，中國大陸高興就讓台灣農產品銷陸，選舉要到了就進不去，正常經貿往來卻變選舉武器，台灣一定要積極開拓外銷管道，建立更直接緊密關係。

夏立言致詞時表示，國民黨一直堅守在維護台海和平與推動兩岸交流的第一線奮鬥，未來將依黨章、黨綱，在「九二共識、反對台獨」政治基礎上，開展各項有利兩岸和平穩定發展的工作。

夏立言說，兩岸應盡快全面恢復到疫情前交流狀態，改善關係、恢復經濟活力和社會元氣。尤其是觀光、教育領域與青年學子交流，而且「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」和「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」要盡可能落實。

夏立言說，如果鳳梨釋迦等台灣優良產品無法銷往大陸，對台灣基層農漁民和大陸消費者都是很大損失，近期台灣已有不少改進方案，「希望大陸相關單位能重視這些問題，加快開放速度」。饒慶鈴也呼籲，兩岸盡快重啟運銷合作，讓台東農友提早做準備，提供最高品質釋迦到大陸。