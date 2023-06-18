王滬寧：建兩岸融合示範區

王：反對台獨 台海才會平靜

海峽論壇大會昨天登場，中共政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧強調，「台獨同台海和平水火不容」，重申只有堅持九二共識、反對台獨，台海才能恢復風平浪靜。而在稍早與國民黨副主席夏立言的會見中，他則以「家和萬事興」形容，兩岸關係搞好，符合兩岸同胞、全體中華兒女的共同利益。

王滬寧在論壇大會致詞時先宣讀中共總書記習近平賀信。習近平提到，大陸將一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞，持續促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。王滬寧接著致詞指出「兩岸交流合作順應歷史大勢，交流、開放、融合終將戰勝隔閡、封閉、撕裂」。

王滬寧還公布中共中央、大陸國務院制定「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見」，這也是最新的大陸對台政策。對此，廈門大學台灣研究中心主任陳先才向本報解讀，這個政策具有重要指標意義，即大陸還是堅持和平統一既定方針，希望透過兩岸融合發展，累積兩岸互信基礎。

陸學者：會有更多惠台政策

至於未來會有更多惠台政策出爐？陳先才認為「肯定有」，因為示範區是榜樣，「會像經濟特區，將有後續一系列政策」。他說，近年福建經濟社會發展大幅提升，跟台灣拉近，「作為示範區，彰顯效果更高，也具有可操作性」。

王滬寧致詞時批評台獨，近年來台獨分子加緊勾結外部勢力，謀獨挑釁、破壞兩岸和平發展，製造兩岸對立，導致台海緊張，其所作所為損害台灣利益，把台灣推向兵凶戰危。他並表態「堅決反對倚外謀獨、對抗衝突的邪路」。他說，「台獨同台海和平水火不容，維護台海和平穩定，必須堅決反對台獨分裂勢力和外部勢力干涉，只有堅持九二共識、反對台獨，台海才能恢復風平浪靜，兩岸關係才能回到和平發展正確軌道」。

大會前王滬寧與國民黨副主席夏立言會見，王滬寧說海峽論壇堅持辦下來，說明兩岸交流合作大勢不可阻擋。據央視新聞消息，王滬寧昨下午前往台企考察、探望廈門大學的台生，並到碼頭考察「小三通」，期間與候船的一對民眾交流。

陸委會表示，中共長期以來企圖透過交流統戰平台，宣傳根本不符台灣民意期待、矮化台灣的政治、統戰主張，毫無意義、也是徒勞無功。如果陸方真心希望促進兩岸交流合作，應多思考真正有助兩岸人民互動交流的良善舉措，並停止日復一日對台的軍事威嚇，盡早解除對兩岸交流之政治障礙與限制。