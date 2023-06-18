兩岸觀策／「猴年馬月」式的恢復交流

美國國務卿布林肯今天訪問中國，這兩個全球最強國家、彼此認定的潛在敵人，終要進行實質性對話。「站在懸崖邊」的美中都要溝通了，那台灣讓大陸幾十個學生來台參訪還會很困難嗎？

繼上回美國國務卿到訪中國，已是四年前，四年多來美中加速對抗，從貿易戰、外交戰到科技戰，這半年更是急轉直下，近期發生的美中機艦的近距離遭遇有朝向軍事鬥爭的準備，讓全球捏把冷汗。美中高層急需交換意見，即便雙方仍是劍拔弩張、各說各話，有溝通總比沒溝通好。

回看兩岸關係，兩岸欠缺的也是溝通與交流，上層的交流因為政治立場不同而中斷，三年來疫情限縮兩岸民間與商業往來，疫情趨緩後又因兩岸關係緊張，各界均有顧忌，交流大減、猜忌日深，這其中又以兩岸網民與年輕人相互敵視為最。

恢復兩岸民間交流，化解敵意才是確保台海和平的最佳良方。蔡英文總統多次表示，願透過交流促進兩岸和解與和平。二○二一年元旦總統文告中她提到，「等到疫情受到有效控制時，期待兩岸人民逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。」

今年五二○，蔡總統也談到開放國門的台灣，歡迎港、澳和對岸的朋友，來體驗台灣，感受台灣獨特的文化魅力，安全和便利。她還說，和平是兩岸的唯一選項，以對等的對話化解兩岸分歧。

蔡總統歡迎「對岸的朋友」來台，但蔡政府的實際作為卻不是如此，各部會深怕交流就會被中共洗腦，於是馬辦邀請的陸生被視為經過篩選的統戰樣板，以及「當前社會情勢不宜」，難以來台；台灣旅遊交流協會邀請大陸多個旅遊單位和企業來台參加七月台北夏季旅展，也一直沒有下文。

交流主要是交換意見，聽取不同角度觀點或補充自己未知的部分，有助化解誤會產生的敵意。國人去一趟大陸，或者台生跟陸生接觸，就會被中共統戰洗腦，這恐怕是低估多數台人的智商。

人為設限擋不住大家希望看到的真相，兩岸人民也沒有一些媒體或網民所說的那般仇視。

今年起陸生恢復來台交換，一名陸生日前離台前說，原以為台灣多數人追求台獨，對陸客不友善，但到了很多地方發現，台灣人民都很友好，並不像網路所說的那樣。她說，她與台灣同學先交流，而後了解，而後理解，大家都能理性的傾聽與分析，彼此雖有立場，但都能有合理的論述作支撐。另一名陸生建議「台灣不應把精力花在對抗與統獨爭議上，台灣這片土地很美麗，人民友善，應該多加發揮優勢，台灣會有更好的發展」。

一名台生說，原以為陸生咄咄逼人、充滿敵意、很難相處，但接觸後發現他們很有禮貌，對台生很友好（可能他們打心底覺得我們是一家人）。大陸同學經營的小紅書或抖音上有關台灣的作品都有超高點閱率，他與陸生合作期末報告看到自己的不足與對方的優點。由此對大陸整體印象有改變，感覺所謂的戰狼或小粉紅只占很小一部分。

這是兩岸年輕人面對面交流後，所留下的真實感觸。這樣的接觸應該也是蔡總統所說的藉由兩岸交流，達到化解兩岸分歧，最終促進兩岸和平的方式。陸委會等其他部會，難道不思盡速化解兩岸當前「兵凶戰危」之道，還要猴年馬月般的「逐步恢復」交流嗎？