快訊

「健保體制讓病患待地獄」 台大癌醫副院長：收支只能勉強打平

「頭腦空空怎打仗？」黃埔退將稱義務役零戰力 國防部回應了

海峽論壇大會召開 陸委會：不如停止對台軍事威嚇

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會17日表示，增進彼此了解及兩岸間的良性互動，要陸方拿出真正的善意。聯合報系資料照
陸委會17日表示，增進彼此了解及兩岸間的良性互動，要陸方拿出真正的善意。聯合報系資料照

海峽論壇近日在廈門舉行，中共總書記習近平17日向大會發表賀信、大陸全國政協主席王滬寧也發表致詞，強調「堅決反對倚外謀獨、對抗衝突的邪路」，重申只有堅持九二共識、反對台獨，「台海才能恢復風平浪靜」。

此外，王滬寧還宣布17日中共中央、大陸國務院制定了「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」，而這也是大陸最新的對台政策。

對於大陸領導層在海峽論壇的表態，陸委會17日回應指出，中共長期以來企圖透過交流統戰平台，宣傳「根本不符台灣民意期待、矮化台灣的政治、統戰主張」，陸委會認為「毫無意義、也是徒勞無功」。

陸委會強調，「與其每年都耗費大量地方人力經費舉辦徒具形式、台灣民眾也並不感興趣的統戰活動，不如拿出真正的善意，停止日復一日對台的軍事威嚇，並儘早解除對兩岸交流之政治障礙與限制，全面開放陸生來台就學、陸客來台觀光，讓中國大陸民眾能夠體會台灣社會民主自由多元的生活方式」，如此方有助增進彼此了解及兩岸間的良性互動。

陸委會 中共 海峽論壇

延伸閱讀

海峽論壇見王滬寧 夏立言籲盡快恢復交流合作

台灣政黨獲邀赴海峽論壇 趙怡翔批：目的是要統戰

海峽論壇／習近平發致賀信 再提兩岸心靈契合

海峽論壇／陳玉珍稱可統戰大陸 基進黨批未從反攻大陸白日夢醒來

相關新聞

海峽論壇見王滬寧 夏立言籲盡快恢復交流合作

中共今舉辦海峽論壇，國民黨副主席夏立言率團參加，會見中共中央政協主席王滬寧後也在大會致詞。國民黨表示，夏立言致詞時提出三...

布林肯將訪中 陸學者：好好聽中方的聲音 改變霸權思維

美國國務卿布林肯將於18日至19日訪問中國大陸，大陸外交部發言人汪文斌17日說重話強調，美方不要幻想從實力地位出發和中國...

大陸商務部：正推進加入CPTPP進程 已遞申請文件

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文今（17）日表示，中國大陸政府已向「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員...

民進黨：中共以海峽論壇對台統戰 兩手策略無助交流

第十五屆海峽論壇登場，民進黨今天表示，中共當局今年一方面表示要兩岸「大交流」，但仍是明顯具有政治目的的「大統戰」，另一方...

福建艦下水滿一周年央視短視頻紀念：福建艦值得期待

中國大陸第三艘航母「福建艦」去年6月17日下水，到今天已屆滿一周年，大陸《央視軍事》微博公眾號製作了一個短視頻，配上簡單...

海峽論壇致詞 夏立言、饒慶鈴籲大陸加快開放鳳梨釋迦

新冠疫情以來最大規模的海峽論壇近日開始舉行，論壇大會17日上午在廈門市舉辦，國民黨副主席夏立言呼籲大陸，應重視台灣農漁產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦