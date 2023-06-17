海峽論壇大會召開 陸委會：不如停止對台軍事威嚇
海峽論壇近日在廈門舉行，中共總書記習近平17日向大會發表賀信、大陸全國政協主席王滬寧也發表致詞，強調「堅決反對倚外謀獨、對抗衝突的邪路」，重申只有堅持九二共識、反對台獨，「台海才能恢復風平浪靜」。
此外，王滬寧還宣布17日中共中央、大陸國務院制定了「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」，而這也是大陸最新的對台政策。
對於大陸領導層在海峽論壇的表態，陸委會17日回應指出，中共長期以來企圖透過交流統戰平台，宣傳「根本不符台灣民意期待、矮化台灣的政治、統戰主張」，陸委會認為「毫無意義、也是徒勞無功」。
陸委會強調，「與其每年都耗費大量地方人力經費舉辦徒具形式、台灣民眾也並不感興趣的統戰活動，不如拿出真正的善意，停止日復一日對台的軍事威嚇，並儘早解除對兩岸交流之政治障礙與限制，全面開放陸生來台就學、陸客來台觀光，讓中國大陸民眾能夠體會台灣社會民主自由多元的生活方式」，如此方有助增進彼此了解及兩岸間的良性互動。
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