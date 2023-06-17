大陸商務部：正推進加入CPTPP進程 已遞申請文件

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文今（17）日表示，中國大陸政府已向「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員遞交加入CPTPP的交流文件，有意願、有能力加入CPTPP。

中新社報導，王受文今日在北京舉行的2023年APEC工商領導人中國論壇上透露，目前中國大陸正在推進加入CPTPP進程，對CPTPP中2300多個條款進行了深入全面的研究和評估，梳理中國大陸加入CPTPP需要進行的改革措施和需要修改的法律法規。

他表示，中國大陸在國內主動對接CPTPP的高標準，實施了相關領域內的改革開放的先行先試。中國「有意願、有能力」加入CPTPP，達到CPTPP的高標準。

王受文並稱，中國大陸將繼續敞開大門謀發展，積極推動高水準開放。目前已基本開放製造業外資准入，正在全面有序放開服務業，未來還將合理縮減外資准入負面清單，推出自貿試驗區和全國範圍內的跨境服務貿易負面清單。