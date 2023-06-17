布林肯將訪中 陸學者：好好聽中方的聲音 改變霸權思維

美國國務卿布林肯將於18日至19日訪問中國大陸，大陸外交部發言人汪文斌17日說重話強調，美方不要幻想從實力地位出發和中國打交道，強調中美兩國必須在相互尊重、平等相待的基礎上發展彼此關係，照顧彼此核心利益和重大關切。然而，由於中美兩國間仍存諸多問題，尤以對台海議題有極大歧見，外界普遍對布林肯此行的成果不抱有太多期望。

環球時報前總編輯胡錫進撰文時表示，美國政府希望中國與美共建防止衝突的「護欄」，然而本質是要中國全面接受美國的霸權，並在台灣和南海問題上聽從華盛頓的安排，「這是美方休想得到的中方反應」，他更直言，「如果布林肯來中國就是為了傳遞這樣的信息，那他可以改變行程，放棄來中國的訪問了」。

胡錫進表示，中國無意與美開展全球博弈，衝擊美國在世界舞台上的地位和感受，「但是中國近海是另一回事」。如果美國不在中國近海尊重中國的核心利益和感受，那麼中美高風險的博弈和對抗在所難免，發生軍事衝突是需要雙方同時承受的風險。

胡錫進坦言，中國總體實力確實不如美國，但中國對自己的實力足以支持在近海與美國開展對抗有充分的信心，他並稱，中國這些年一直在台灣問題上針對最壞情況做經濟、軍事和政治準備，「中國圍繞台灣問題的警告不是空洞恐嚇」。

胡錫進強調，「布林肯來北京，需要好好聽中方的聲音」，中方不會主動製造衝突，但也不會懼怕與美在包括台海的近海發生有限軍事衝突，他們需要搞明白，用訛詐方式讓一個核大國在核心利益上屈服退讓，這在國際政治學上毫無成立的基礎。

中國社科院美國研究所副所長袁征接受《新京報》專訪時分析，未來一段時期內，中美關係還是在競爭與合作之間跳轉，但競爭對抗仍居於主導位置。「歸根結底，在目前這種形勢下，美國不改變對華認知、不改變自身的霸權思維，就很難改變其對華政策，而中美關係也很難得到實質性的好轉」。

因此，袁征認為中方不應對布林肯訪中抱有過高的期待。他指出，美國的對華政策基本已經調整成型了，目前美國國內的對華輿論比較消極，美國國會對華態度也不太友好，在這種情況下，雙方能夠進行交流、進行接觸就是一種好的信號，且這對於避免戰略誤判是有利的，但一次訪問不太可能推動中美關係得到實質性的改善。

據《上觀新聞》，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯評估，布林肯此行表明拜登執政兩年多後，重新認識到對中國接觸的重要性，且原本一味強調與中國競爭，也將尋找開始變得務實，潛在合作領域。在布林肯訪中後，預計中美高層交往會比較頻繁，可持續觀察一些具體問題是否有望取得進展。

清華大學戰略與安全研究中心主任達巍則說，布林肯的到訪有理由相信中美關係下半年會比較穩定，但各種問題依然存在，亦不排除出現意外的可能。他認為，中美都有讓中美關係穩定的主觀意願，至於客觀結果，要看美方是否願同中方相向而行，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益，採取實際行動推動中美關係重回健康穩定發展軌道。