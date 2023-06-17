快訊

陳其邁引戰南北粽 有必要藉輕賤飲食來蹭政治聲量嗎？

Google「沉浸式實景」地圖來到台灣！9大熱門地標上榜

省下買車錢？共享汽機車進駐社區成公設 連建商也有興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸駐英大使：去風險與脫鉤如出一轍 遏制中國注定失敗

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
鄭澤光出席英國筷子俱樂部「與大使對話」活動。 圖取自陸駐英使館網站
鄭澤光出席英國筷子俱樂部「與大使對話」活動。 圖取自陸駐英使館網站

大陸駐英大使館今天凌晨刊出，6月14日大陸駐英國大使鄭澤光出席英國筷子俱樂部「與大使對話」活動，接受該俱樂部聯合首席執行官特蕾莎·布斯現場訪談問答內容。他在訪談中指出，美國及其盟友鼓動的所謂「去風險」，與「脫鉤」本質上如出一轍，都是企圖阻撓中國技術進步和經濟發展，遏制中國。這種做法違反市場規則和時代潮流，嚴重低估中國人民對實現民族復興目標的堅強決心、強大能力和高度韌性，注定是要失敗的。

對於已出使英國2年他對中英關係的感想，鄭澤光說，他有三點深刻印象：一是英國各界人士了解中國的願望十分強烈。二是中英合作潛力巨大。三是兩國關係的健康穩定發展需要雙方作出更大努力。

他說，中國的對英政策是一貫和明確的。中方希望雙方相向而行，在相互尊重、合作共贏基礎上發展建設性的合作關係。英國國內在對華問題上存在一些不同的聲音，但關鍵的問題是，不能讓這些人綁架中英關係。

對於七國集團最近提出不尋求與中國脫鉤，而是要去風 險，鄭澤光除批判注定會失敗的外，也表示，究竟誰是風險的製造者？是美國而不是中國。長期以來，美國動輒對其他國家實施單邊制裁和長臂管轄。近年來，美國實施量化寬鬆以及縮表、加息等猛烈動作，客觀上導致現在很多國家的高通脹和生活成本危機。與此形成鮮明對比的是，中國的發展給世界帶來了巨大的發展機遇。

他說，顯而易見，針對中國的去風險，搞錯了對象，只會製造真正的風險。英國應從自身國家利益出發制定對華政策，不應該被一小撮反華分子綁架，不應該被第三國帶入歧途。中英應該相向而行，加強對話與合作。

被要求闡釋中方在烏克蘭問題上的立場主張時，鄭澤光表示，中國的立場始終如一，當前的問題是，面對危機不斷升級，出路在哪裡？美國和北約的做法是源源不斷地向衝突一方提供武器，導致戰爭不斷升級，造成更多流血衝突。中國則提倡和推動另一種方案，那就是勸和促談、政治解決。雖然這可能需要很多時間，付出艱苦努力，但政治解決方式可以避免更多流血和破壞，更符合各方利益，也更有利於歐洲的持久和平。

英國 美國 綁架

延伸閱讀

哈利、梅根媒體夢碰壁？死對頭唱衰：已退燒、恐賠上億

唐鳳出席倫敦科技週AI高峰會 分享AI民主化策略

男子公園全裸愛愛但對象竟是「樹幹」 民眾嚇壞急報警

唐鳳拜會英國創新科技部 交流數位簽章與雲端政策

相關新聞

會見比爾蓋茲 習近平：中美關係基礎在民間

到訪大陸的微軟創辦人比爾蓋茲昨天與大陸國家主席習近平在北京會面。習近平對比爾蓋茲說：「你是我今年在北京會見的第一位美國朋...

海峽論壇／陸委會批統戰 立委陳玉珍：陸委會要有信心

海峽論壇大會17日在廈門舉行，而會前大陸全國政協主席王滬寧會見國民黨副主席夏立言一行，對於此前陸委會多次強調海峽論壇是統...

海峽論壇／會見夏立言 王滬寧提「家和萬事興」

海峽論壇大會17日上午在廈門召開，而會前中共政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧會見了國民黨副主席夏立言一行，王滬寧強調，...

陸駐英大使：去風險與脫鉤如出一轍 遏制中國注定失敗

大陸駐英大使館今天凌晨刊出，6月14日大陸駐英國大使鄭澤光出席英國筷子俱樂部「與大使對話」活動，接受該俱樂部聯合首席執行...

我前陸軍司令陳廷寵接受環時專訪：國軍兵役延長至一年戰力仍是零

曾任陸軍總司令的陳廷寵二級上將接受大陸《環球時報》專訪，《環球網》今刊出專訪內容。被問到如何看待現在的國軍，以及他們是否...

今海峽論壇大會 王滬寧料提對台政策

海峽論壇大會今日登場，料將循例由大陸全國政協主席王滬寧出席，發表對台政策的相關講話。而昨天海峽青年論壇、海峽金融論壇先登...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦