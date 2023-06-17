會見比爾蓋茲 習近平：中美關係基礎在民間

到訪大陸的微軟創辦人比爾蓋茲昨天與大陸國家主席習近平在北京會面。習近平對比爾蓋茲說：「你是我今年在北京會見的第一位美國朋友，中美關係的基礎在民間」。比爾蓋茲則回應說：「過去四年無法拜訪中國感到遺憾，這次來感到很激動，有很多重要話題同您探討。」

央視新聞報導，比爾蓋茲十四日晚間抵達北京展開中國行，昨天下午與習近平會面，這是習近平近年來首次接見外國企業家，比爾蓋茲也是近期多位訪中外國企業家，唯一獲習近平接見的一位。

習近平說，「我很高興見到你，咱們有三年沒見面了，你是我今年在北京會見的第一位美國朋友，我常講，中美關係的基礎在民間，我們始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去」。他說，中國絕不走國強必霸的老路，而是同其他國家一道實現共同發展，推動構建人類命運共同體。