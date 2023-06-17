今海峽論壇大會 王滬寧料提對台政策

海峽論壇大會今日登場，料將循例由大陸全國政協主席王滬寧出席，發表對台政策的相關講話。而昨天海峽青年論壇、海峽金融論壇先登場，福建省委副書記羅東川強調，將會加快推進「兩岸融合發展示範區」建設。

第廿一屆海峽青年論壇昨天在廈門率先登場，出席的大陸官員有中共福建省委副書記羅東川、國台辦副主任潘賢掌等。福建省委副書記羅東川指出，海峽青年論壇「這種交流是誰也阻擋不了的」。

羅東川還表示，福建將會秉持兩岸一家親理念，加快推進「海峽兩岸融合發展示範區」建設。他指出，在福建學習交流的台灣青年已累計超過八千人，在福建就業創業青年超過四萬人，希望兩岸青年順應歷史大勢，「在兩岸關係邊臨嚴峻考驗跟重大抉擇時堅定站在歷史正確的一邊」。

潘賢掌雖到現場出席活動開幕，但未致詞也婉拒受訪。國台辦經濟局長張世宏則在金融論壇提到，鼓勵各地積極探索兩岸金融融合發展新路徑，他重申，「台企在大陸上市沒有任何障礙」，目前累積已達六十家台企在大陸上市；福建省副省長郭寧寧則指出，福建有很多首創的兩岸金融機制，其中區域股權交易中心台資板塊（台資板），在五月底已有四千餘家台企掛牌，融資廿二億人民幣等。