陸新國防發言人張曉剛：中俄聯合戰略巡航不針對第三方

大陸國防部新聞局副局長、新任新聞發言人張曉剛大校今天下午在國防部舉行新聞發布會時，就近期涉軍問題答記者問。對於6月6、7日兩天中俄軍機的聯合空中戰略巡航行動表示，此一行動不針對第三方，與與當前國際和地區局勢無關。

他是在被媒體問到，中俄兩軍在太平洋西部、日本海、東海相關空域組織實施聯合空中戰略巡航後，一些國家對此表達了關切和擔憂，國防部有何評論時做了以上表示，他說，6月6日、7日，中俄兩軍組織實施2023年度例行性聯合空中戰略巡航。這是自2019年以來兩軍聯合組織實施的第6次戰略巡航，有效檢驗提升了兩國空軍協作水平。此次行動不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

另對於加拿大國防部長近日宣布，加拿大海軍將每年在印太地區部署的軍艦提升至3艘，同時稱中國為「越來越無視國際規則的全球破壞性大國」。張曉剛則表示，加方有關言論顛倒黑白、違背事實，我們對此堅決反對。

他說，前不久，中國國務委員兼國防部長李尚福在香格里拉對話會上，鮮明提出中方踐行全球安全倡議，倡導建立開放、包容、透明、平等的地區安全合作架構，為維護世界與地區和平穩定貢獻中國智慧和中國力量。反觀加方，頻繁派軍機赴中國當面抵近偵察，不遠萬里隨美艦穿航台灣海峽炫耀武力。到底誰是世界和平的「正能量」，誰是全球安全的「破壞者」，國際社會看得清清楚楚。

他說，我們敦促加方端正對華認知，在涉華問題上謹言慎行，多做些有利於地區和平穩定的事。

由於是首次扮演發言人角色，張曉剛自我介紹說，他是國防部新聞局副局長、新任國防部新聞發言人張曉剛，之前曾在原解放軍南京政治學院、軍事科學院、中央軍委政治工作部等單位學習工作，與很多媒體記者相識在軍事新聞輿論戰線。他期待在新的工作崗位上，繼續與各位記者朋友真誠交流、密切合作，及時傳遞新時代國防和軍隊建設發展信息，為傳播中國軍隊聲音、講好中國軍隊故事作出新的努力。

他首先發布一條消息說，應蒙古國國防部邀請，中國人民解放軍陸軍將於6月中旬派出分隊，赴蒙參加「可汗探索-2023」多國維和演習。

被問到近期中國、印度、意大利、巴基斯坦、俄羅斯等多個國家派出海軍艦艇和代表團參加「科莫多-2023」多國海上聯合演習，中方參演情況時，他說，應印度尼西亞海軍邀請，中國海軍導彈驅逐艦湛江艦、導彈護衛艦許昌艦組成艦艇編隊，在印尼望加錫市及附近海域參加了多國海上聯合演習。

他說，此次演習分為港岸階段和海上聯演兩個階段，中國海軍主要參加了國際海事安全會議、海事展覽、國際閱艦式、民事醫療、民事工程、文化交流活動和海上聯合演習，並與多國海軍圍繞非戰爭軍事行動進行交流，加深了彼此的了解與互信，提高了共同應對自然災害、海事威脅和實施人道救援的能力。