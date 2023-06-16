黎安友：不論誰當選總統 北京都將給台灣更多壓力
美國知名中國大陸研究權威、哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew James Nathan）16日受台北論壇邀請以「如何防止台海衝突」（Deterring Conflict in the Taiwan Strait）為題發表演說。針對台海安全、2024總統大選提出看法及意見。
針對我國2024總統大選，黎安友注意到，目前三黨總統候選人賴清德、侯友宜和柯文哲都願意與大陸展開對話，對此，美國都相當支持。但他提醒，「現在沒有一位候選人是被北京所信任的，習近平不會相信任何一位」，不論最後是誰勝選，三位都不該向大陸提出談判的訴求，而習近平都會以「某種方法或方式」持續給台灣更多壓力，並且「會拋出要求要他們接受九二共識」。
黎安友進一步補充，「我不是指這些候選人應該給習近平一個非常好的承諾，去保證不會製造事端，因為他們都做不到。」他解釋，「大家都希望對話」，不只是三位候選人，還包括蔡英文，但「我不認為大陸會相信，習近平不會滿足於對話，因為之前已經有對話過」，他以李登輝為例，先是開啟對話後，後來卻出現「兩國論」，。
就三位候選人來看，黎安友表示，大陸對賴清德已經有一定了解，若賴清德最終勝選，大陸會「對待他向敵人一樣，不會給賴清德好日子過」。不過，他也猜測到，就算是另外兩位候選人，「他們知道柯文哲是因為台北跟上海有姐妹市的關係，所以北京有機會了解他」，然而侯友宜與大陸「只有很少的接觸」，而大陸想知道「如果我真的繼續施壓下去」能夠嚇到他們多少，並且試探這三位候選人的底線在什麼位置。
黎安友還特別指出，大陸對侯友宜的施壓很有可能會同時透過公開場合、私底下、溝通等各種管道，並且會試著去測試他。
此外，黎安友還說到，「習近平野心勃勃，但我不認為大陸會在2027年前試圖侵犯台灣。」儘管習近平日前曾表示必須在2027年之前做好準備，「但當他看到俄烏戰爭的狀況時，大概也意識到，侵台的挑戰比他想像的更大。」
黎安友認為，先前美國前眾議院議長裴洛西訪台、在加州舉行的「蔡英文－麥卡錫會」，亦或是美國前國務卿龐皮歐，大談支持獨立的發言，都會使得兩岸情勢更加糟糕。他強調，「美國政治人物不該再對此隨意發言。」
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