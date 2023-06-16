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歐洲議會籲港府釋放黎智英 北京：不自量力的痴心妄想

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歐洲議會15日通過一項與香港有關的決議，要求港府釋放《蘋果日報》創辦人黎智英（圖中）。圖／德國之聲中文網
歐洲議會15日通過一項與香港有關的決議，要求港府釋放《蘋果日報》創辦人黎智英（圖中）。圖／德國之聲中文網

歐洲議會週四（6月15日）通過一項與香港有關的決議，要求港府釋放《蘋果日報》創辦人黎智英。中國強烈譴責議會「不自量力」、公然為反中亂港份子「撐腰」。

前一日（14日）歐洲議會發表題為「香港基本自由的惡化，尤以黎智英案為首」的決議，指黎智英因莫須有的罪名面臨終身監禁，顯示北京和香港當局藉《香港國安法》破壞港人基本權利。香港自由和法治的惡化對歐盟也有影響， 因此歐盟必須與黎智英和香港同在。

該決議稱，歐盟必須明確敦促香港政府釋放香港民主派人士，並撤銷對其指控；歐盟也將對李家超等壓迫香港人權的中港官員，實施具針對性的制裁，但未詳細說明制裁細節。

15日，該協議以483票贊成、9票反對和42票棄權獲得通過。中國外交部駐港公署當日發佈聲明，對此表示強烈不滿和堅決反對。

中國外交部駐港公署發言人稱，香港是法治社會，任何人、任何權利自由都不能凌駕於法律之上，亦不可侵犯社會公益。黎智英等犯罪分子勾結外部勢力危害國家安全、破壞香港繁榮穩定，香港司法機關依法公開審判，是合理的必然之舉。

該聲明批評，歐洲議會「公然為黎智英等反中亂港分子撐腰」、「叫囂制裁中方官員」，是一場為撈取政治資本的卑劣表演，呼籲議會「認清形勢」、「收手噤聲」，停止「威脅制裁的霸凌行徑」及「以港遏華、不自量力的痴心妄想。」

黎智英因違反《香港國安法》被捕，面臨發行煽動刊物、勾結外國勢力等4項指控，至今仍在收押候審。路透社報導，他曾表示將在定於9月的審判中拒絕認罪。

黎智英之子黎崇恩（Sebastien Lai）表示，歐洲議會的決議「向香港發出了一個強有力的訊息，那就是國際社會並不會忽視為了使我父親等民主派知名人士噤聲，而做的針對及監禁行為」。

（路透社等）

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香港 黎智英 歐盟 國安法

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