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中共福建省委副書記：加快推進兩岸融合發展示範區建設

聯合報／ 記者廖士鋒／廈門即時報導
福建省委副書記羅東川（左）16日上午與國台辦副主任潘賢掌（右）等人一起出席海峽青年論壇開幕式。（記者廖士鋒／攝影）
福建省委副書記羅東川（左）16日上午與國台辦副主任潘賢掌（右）等人一起出席海峽青年論壇開幕式。（記者廖士鋒／攝影）

第二十一屆海峽青年論壇16日在廈門登場，福建省委副書記羅東川指出，海峽青年論壇這種交流「是誰也阻擋不了的」，並表示大陸福建省將會加快推進「海峽兩岸融合發展示範區」建設。

出席本次海峽青年論壇的大陸方面官員有共青團福建省委書記李滕、中共福建省委副書記羅東川、國台辦副主任潘賢掌、福建省委副秘書長嚴誠、中共廈門市委副書記李輝躍等。另外，台灣方面的主辦單位則有中國國民黨青工總會總會長廖怡琇、台灣青商總會總會長等人出席。

羅東川在致詞時表示，福建與台灣一衣帶水，血脈相連，淵源最深厚、往來最密切、交通最便捷，處在兩岸融和發展的最前沿，是大陸最早改革開放省分，「今天早上我站在酒店陽台上，金門就在眼前」。他重申，海峽青年論壇這種交流「是誰也阻擋不了的」。

他表示，福建將會秉持兩岸一家親理念，加快推進海峽兩岸融合發展示範區建設。他還指出，福建是「台胞台企登陸第一站」，已累計訂定225項「在閩台胞台企同等待遇清單」，推出25項兩岸標準共通試點，在福建學習交流的台灣青年已累計超過8,000人，在福建就業創業青年超過4萬人。

羅東川強調，希望兩岸青年順應歷史大勢，「在兩岸關係邊臨嚴峻考驗跟重大抉擇時堅定站在歷史正確的一邊，發出更多要和平、要發展、要交流、要合作好聲音，傳遞更多正能量，共同捍衛中華民族根本利益，為祖國統一貢獻力量」。

國民黨青工總會總會長廖怡琇則表示，海峽青年論壇走過20個年頭，這幾年更在兩岸青年交流及溝通上扮演重要角色，鞏固兩岸青年之間的深厚情誼，為兩岸青年融合發展發揮關鍵影響力。她強調，如今疫情趨緩，「同為中華兒女的我們來了，帶著來自台灣滿滿的關懷與祝福，踏上這片朝思暮想的土地，重新牽起兩岸青年的交流，更希望帶動兩岸經濟的復甦」。

而國台辦副主任潘賢掌雖到現場出席活動開幕儀式，但相當低調，不僅未上台致詞，離場時也婉拒受訪。

海峽青年論壇創辦於2003年，較海峽論壇要早上許多，每年由大陸全國青聯、台灣中華青年交流協會、中國國民黨青工總會等單位共同主辦，是在大陸所舉辦的兩岸青年交流重要平台。

第二十一屆海峽青年論壇16日上午在廈門登場，來自兩岸的主辦單位共同進行開幕式啟動儀式，這也是疫情後海峽青年論壇首度恢復大規模實體舉辦。（記者廖士鋒／攝影）
第二十一屆海峽青年論壇16日上午在廈門登場，來自兩岸的主辦單位共同進行開幕式啟動儀式，這也是疫情後海峽青年論壇首度恢復大規模實體舉辦。（記者廖士鋒／攝影）

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