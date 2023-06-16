海峽論壇批綠色恐怖 陸委會：例行統戰

一年一度的海峽論壇大會今天登場，這次論壇是近三年來兩岸規模最大交流活動。大陸全國政協主席王滬寧預計十七日出席論壇大會，主辦方昨天舉行新聞發布會批評民進黨政府「囂張製造綠色恐怖」。

針對海峽論壇，陸委會發言人詹志宏昨天回應說，這場活動能否達到兩岸溝通的目的，「是一個大問號」，如果說是兩岸交流，不要參雜政治因素會比較圓滿。

第十五屆海峽論壇記者會昨下午舉行，海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省台港澳事務辦公室副主任陳志勇表示，本屆論壇大會於十七日上午十點在廈門會議中心舉行，共有基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流等四大板塊一共卅七場活動，同期還舉辦其他十四場活動，共計五一場活動。

他強調，本屆論壇將圍繞以通促融、以惠促融、以情促融，展現深化兩岸融合發展取得積極成效。圍繞「小四通」、「新四通」議題，舉辦「建設廈金共同生活圈」論壇。

本屆論壇共包括國民黨、新黨、親民黨、無黨團結聯盟、民眾黨等台灣政黨代表、台灣行業代表、社團、工青婦、鄉鎮村里、農漁工商、民間信仰等各界嘉賓共五千餘人，國民黨副主席夏立言將應邀率團出席。

陳志勇還批評，民進黨當局一再阻撓，公然恐嚇參與籌辦和參與海峽論壇的台灣民間團體和台灣民眾，「囂張製造綠色恐怖」。他表示，「順民意、得民心的事，民進黨當局是阻撓打壓不了的」。

陸委會發言人詹志宏昨回應，政府已多次表達對這個活動（海峽論壇）的一貫立場，是一個例行性的統戰活動，也可以看到陸方藉此機會，把一些以前收緊的兩岸交流措施，或是貿易行為，「釋放給特定的人」，這非常清楚。

詹志宏重申，政府反對藉此場合來進行不必要的統戰行為。他形容，海峽論壇是一個類似嘉年華式的活動，湊了五十一個項目。

詹志宏還爆料，自己一個「廟公」好朋友也會出席海峽論壇，他問對方「你去幹嘛」，對方回應說，大陸要請客啊，表示將出席一個分論壇。