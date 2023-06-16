上任後首度出訪 李強將赴德、法

大陸積極發展多邊外交、推動經濟復甦，陸外交部昨天宣布，國務院總理李強十八日起訪問德、法兩國，這也是李強上任總理職務後首次出訪行程。

大陸外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會上宣布，應德國總理蕭茲、法國政府邀請，李強總理將於十八日至廿三日到訪德國、法國。李強將對德國進行正式訪問，並舉行第七輪中德政府磋商。另外，李強也會對法國進行正式訪問，並出席新全球融資契約峰會。

汪文斌特別指出，此次李強出訪將是上任總理後首次出訪，當中之一選擇法國，體現大陸對中法關係的高度重視。此次目的在加強溝通協調，推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展，為中歐關係健康穩定發展作出新貢獻。

汪文斌表示，「李總理訪法期間將圍繞落實兩國元首共識，並著眼明年中法建交六十週年，就全面深化兩國各領域交流合作，同法方深入溝通。」李總理還將廣泛接觸兩國經濟界人士，相信將為疫情後中法務實合作再出發注入新的動力。

汪文斌還表示，李總理此訪的一項重要日程是應邀出席馬克宏總統倡議舉行的新全球融資契約峰會。當今世界各國相互聯繫，相互依存不斷加深，面對層出不窮的危機挑戰，需要各方合力應對。

另據法國「言論報」報導，法國將於六月廿二日和廿三日在巴黎舉行新金融公約峰會，該會議目的在達成新的全球金融協議。預計將有約四十位國家元首和政府領袖出席，其中包括德國總理蕭茲、巴西總統魯拉等人。李強確定出席法國馬克宏主持的這個峰會，可視為對馬克宏多邊主義理念表態支持。

出訪德國部分，大陸國務委員兼外長秦剛五月訪問柏林表示是為第七輪中德政府磋商準備，並指「這將是疫情發生以來雙方首次線下舉行政府磋商，也是兩國新一屆政府的首次全面對接。」秦剛當時稱，中方願與德方一道，作全球經濟復甦的推動者、世界和平穩定的維護者，戰後國際秩序的捍衛者。