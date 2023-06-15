未規劃開放第三類陸客 陸委會：聚焦兩岸恢復雙向觀光

在我方主張要透過旅遊小兩會協商，陸方則強調不用協商下，兩岸觀光開放陷入停擺，對於有旅遊業者和海外大陸民眾建議，是否可以先開放第三類陸客來台觀光，作為敲門磚，陸委會副主委兼發言人詹志宏15日表示，「觀光的主管機關（交通部）跟我們（陸委會）並沒有這樣子的一個規劃」，強調現在聚焦兩岸早日恢復雙向的觀光客交流。

所謂第三類觀光，是指赴國外留學、工作、旅居國外取得當地永久居留權、旅居國外取得當地依親居留權者。因新冠疫情，2020年1月27日，中央流行疫情指揮中心也宣布暫停大陸籍人士第三類觀光入台許可證申請。

上月底台北國際觀光博覽會開幕，台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏曾向總統蔡英文表達，盼解除旅行社組團赴陸禁令，恢復第三類海外人士觀光來台，當時蔡回應說，「交通部正討論此事，會再跟大家報告」。另有旅行業者私下表示，旅居海外，希望透過第三類觀光來台的大陸籍人士也不少，相信有助產業景氣恢復。

台灣是於2002年起，正式試辦開放第三類大陸地區人民來台觀光。一名長年旅居美國的大陸籍人士Kira向本報表示，第三類觀光若從美國出發，僅需持護照出境，申請入台證進入台灣即可，不用像若從大陸來台，還要持大通證辦理簽注才能出境，以程序來說大陸政府管不到，只需台灣開放，因此，他們相當期待可以此為敲門磚，推動兩岸觀光逐步恢復正常往來。

對此，詹志宏表示，這類人士來台的數量不會很多。他重申，對我方來講，現在還是聚焦在兩岸觀光能夠恢復雙向的交流，也要考慮到整體情勢來做決定。

至於大陸國台辦表示，觀光開放不須小兩會協商，並稱兩岸直航部分，青島、武漢、寧波、鄭州4航點復航申請未獲批准。詹志宏回應說，主管機關交通部已一再表示，應在對等、互惠的原則下推動，「那我們也不了解，中共在擔心什麼，他不放他們的觀光客過來，他到底是在擔心什麼？」

詹志宏表示，如果中共將「擔心的事情」公諸於眾的話，我們也好評量，這個擔心有沒有比要，否則為什麼大陸不開放他們的旅客過來，反而要台灣旅客單向的過去。他說，我還是重申那一句話，中共當局在兩岸交流上應展現更多自信，這樣兩岸關係的推動會比較平穩。