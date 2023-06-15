葉倫稱美國盼與陸合作 商務部：中美應合作共贏

近日，美國財政部長葉倫會見美中貿易全國委員會董事會成員等美國商界領袖，強調與大陸在貿易和投資上合作的重要性，並告訴他們，美國希望與大陸合作應對緊迫的全球挑戰。對此，商務部新聞發言人束珏婷表示，中美雙方應本著相互尊重，和平共處，合作共贏的原則，努力推動雙邊經貿關係健康穩定發展，為世界經濟注入更多穩定性和正能量。

據大陸中國新聞社日前報導，美國財政部長葉倫於當地時間13日在出席國會聽證會時警告，與中國大陸脫鉤將是「巨大錯誤」，「絕對不可以」與之脫鉤。美國民眾從美中貿易中「獲益巨大」，大陸民眾同樣獲益，與中國的貿易給美國經濟帶來積極影響。停止與中國貿易將是「災難性的」，應該尋求降低風險，而不是選擇與中國「脫鉤」，世界上兩個最大經濟體之間的經濟聯繫應該加強。

對於葉倫此言論，束珏婷15日的六月份第二次例行記者會上回應。她說，「我們注意到葉倫財長的有關表態，中美作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，經濟互補、利益交融，彼此都從對方發展中受益。雙邊經貿合作不僅事關兩國人民切身利益，對促進全球經濟增長，增進各國人民福祉都具有舉足輕重的作用。」

另外，針對近日美國商務部宣布將部分中國實體列入出口管制「實體清單」，商務部14日回應稱，中方對此堅決反對。美方應立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

束珏婷稱，美國泛化國家安全，在缺乏事實依據的情況下，濫用出口管制措施，動用國家力量打擊他國企業和機構，是典型的經濟脅迫和單邊霸凌行徑，嚴重損害企業合法權益，影響全球產業鏈供應鏈安全穩定。

據北京商報日前報導，美國商務部工業與安全局（BIS）於當地時間12日在聯邦公報刊登了一份定於14日發布的行政措施，準備將43家公司添加到出口管制名單，即所謂的「實體清單」。而被列入「實體清單」的43家公司中，31家的總部在大陸，其中包括隸屬於中國大陸航空工業集團公司的研究院，以及隸屬於上海超級計算中心的上海海計信息技術有限公司。該「實體清單」主要限制美國先進科技和產品的出口。