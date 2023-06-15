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習近平今過70歲生日 陸委會：他個人事情，沒有評論
大陸國家主席習近平15日度過70歲生日，北韓領導人金正恩發送賀電，表示在習的堅強領導下，中共威信進一步提高。對此，陸委會發言人詹志宏僅簡短回應說，「他個人事情，我們沒有評論。」
詹志宏15日下午主持陸委會例行記者會，在日前副總統賴清德曾表示，想和習近平共進晚餐的背景下，詹志宏在被問及習近平今天生日，金正恩也發送賀電，陸委會是否有所表示時，做出上述回應。
據金正恩的賀電，他說，在習近平的堅強領導下，中國共產黨的威信進一步提高，初步實現了建設富裕社會的目標，中國大陸的綜合國力和國際地位得到了極大的增強。
值得注意的是，近期阿根廷足球明星梅西訪華，以及微軟聯合創辦人比爾蓋茲訪華期間可能於16日會見習近平，和美國國務卿布林肯將於18日至19日訪華，都被拿來做聯想。例如法媒《國際信札》評論就稱，梅西訪華，是有人希望習近平能收到一份精美的生日禮物。
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