李強上任後首訪選法、德 陸外交部：力推雙方關係發展

中國大陸積極發展多邊外交,大陸外交部15日宣布,國務總理李強將於18日起正式訪問德、法兩國,這也是李強上任總理職務後首次的出訪行程。

中國大陸外交部發言人汪文斌15日於例行記者會上宣布,李強應德國總理蕭茲、法國政府邀請,將於6月18至23日到訪德國、法國。李強將對德國進行正式訪問,並舉行第七輪中德政府磋商。另外,李強也會對法國進行正式訪問,並出席新全球融資契約峰會。

汪文斌特別指出,此次李強出訪將是上任總理後首次出訪地之一即選擇法國,體現了大陸對中法關係的高度重視。此次目的在加強溝通協調,推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展,為中歐關係健康穩定發展作出新貢獻。

汪文斌再稱,「李總理訪法期間將圍繞落實兩國元首共識,並著眼明年中法建交60週年,就全面深化兩國各領域交流合作,同法方深入溝通。」李總理還將廣泛接觸兩國經濟界人士,相信將為疫情后中法務實合作再出發注入新的動力。

汪文斌還表示,李總理此訪的一項重要日程是應邀出席馬克宏總統倡議舉行的新全球融資契約峰會。當今世界各國相互聯繫,相互依存不斷加深,面對層出不窮的危機挑戰,需要各方合力應對。

另據法國《言論報》(L'Opinion)6月12日獨家報導指出,法國將於6月22日和23日在巴黎舉行新金融公約峰會(Summit for a New Global Financial Pact),該會議目的在達成新的全球金融協議。預計將有大約40位國家元首和政府領袖出席,其中包括德國總理蕭茲、巴西總統魯拉等人。《言論報》稱,馬克宏是一名新多邊主義的推動者,呼籲徹底改革二戰後的國際體系,以避免西方國家與新崛起的發展中國家分裂。而此趟李強出訪歐洲,確定出席法國馬克宏主持的這個峰會,可視為對馬克宏多邊主義理念表態支持。

此外,於此之前,中國大陸國務委員兼外長秦剛5月初曾訪問柏林,他當時已表示是為第七輪中德政府磋商做準備,並指「這將是疫情發生以來雙方首次線下舉行政府磋商,也是兩國新一屆政府的首次全面對接。」

他還稱,中德作為世界上主要經濟大國和全方位戰略夥伴,應從兩國人民的根本利益和全人類的長遠福祉出發,堅持戰略自主、增進政治互信、加強團結合作,他又指中方願與德方一道,作全球經濟復甦的推動者、世界和平穩定的維護者,戰後國際秩序的捍衛者。