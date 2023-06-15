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加國凍結與亞投行聯繫 中駐加使館：指控純屬炒作謊言

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
亞投行前員工指控該單位疑受中共控制，中駐加使館反駁，「純屬炒作謊言」。（資料照片）
亞投行前員工指控該單位疑受中共控制，中駐加使館反駁，「純屬炒作謊言」。（資料照片）

亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank，AIIB，簡稱：亞投行）一名高層14日辭職之後指控，亞投行管理層被中國共產黨主導。隨後，加拿大宣布立即暫停所有政府與亞投行之間的活動。中國大陸駐加拿大使館15日出聲反駁稱，該說法純屬謊言。

據上海證券報報導，中國大陸駐加拿大大使館15日對此稱，亞洲基礎設施投資銀行是國際多邊開發體系的重要成員，目前共有包括中國大陸、加拿大在內的106個成員。而亞投行的宗旨是通過在基礎設施及其他生產性領域的投資，促進亞洲經濟可持續發展、創造財富並改善基礎設施互聯互通，與其他多邊和雙邊開發機構緊密合作，推進區域合作和夥伴關係，應對發展挑戰。

發言人再稱，「中國（大陸）是亞投行的重要成員，一貫遵循多邊規則和程序，通過理事會、董事會等多邊治理機制參與決策。有關個人對亞投行的言論純屬譁眾取寵的炒作，是徹頭徹尾的謊言。」

此前，亞投行全球傳播總監、加拿大籍的畢加博，於社群網站公布辭職消息，直言「身為愛國的加拿大人，辭職是唯一可做的事。亞投行受中國共產黨員主導，存在『有毒』文化」他說，加拿大作為亞投行成員不符該國利益。他還回覆網友留言寫到，「我親眼目睹共產黨政客佔據該銀行關鍵職位的程度。西方公眾並沒有因亞投行的成員資格而獲益。」

文章一出，加拿大副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）隨即宣佈，凍結與亞投行的關係，即時停止所有由政府主導與亞投行之間的活動，她已指示加國財政部調查有關亞投行的指控，以及加拿大參與亞投行的情況。且審查行動將從速進行，完成後不排除會有任何結果。加拿大早前自2018年3月加入亞投行。

亞投行 加拿大

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