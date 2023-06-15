美媒：港府壓制網路異見 矛頭從個人轉向網路平台

美國華爾街日報報導，香港政府壓制異見的目標，正從個人轉向網路平台。美國科技巨頭為避免違反「港區國安法」，逐步將香港用戶拒之門外，谷歌、OpenAI及微軟限制香港用戶的訪問權限。

報導又引述專家稱，香港政府向法庭申請禁止傳播歌曲「願榮光歸香港」，如果獲得法庭批准，就「相當於打開了針對美國科技巨頭採取法律行動的閘門。」

華爾街日報中文網14日的報導指出，訊息自由流動是吸引外國公司將總部設於香港、外籍員工也常駐港的一個原因。但港區國安法於2020年中實施後，數萬名員工離開香港，部分原因是香港政府壓制自由言論。

報導表示，在科技巨頭眼中，近年來香港已經慢慢地更像中國大陸城市，外界關注香港此前基本不受約束的網路環境，正被迫向中國大陸靠攏。中國大陸網路有一套名為防火長城（Great Firewall）的嚴格審查系統，自2009年以來已經無法訪問推特和臉書等外國社交媒體平台。

報導引述總部設在香港的大數據分析平台Measurable AI聯合創始人Heatherm Huang表示，香港還沒有防火長城，但網路公司正停止提供服務，「總之很可悲」。

報導指出，美國科技巨頭Alphabet的子公司谷歌（Google）、總部位於美國舊金山的OpenAI以及微軟（Microsoft）最近幾個月限制了香港用戶訪問其人工智慧聊天機器人。

以OpenAI為例，香港和中國大陸與北韓、敘利亞和伊朗都屬於被該公司限制訪問的國家和地區。

谷歌、OpenAI和微軟對限制香港用戶使用其服務的原因不予置評，但表示正努力未來在新的地方推出其服務。

觀察人士相信，如果聊天機器人提供的內容違反港區國安法，相關公司可能面對風險。史丹佛大學（Stanford University）網路政策中心（Cyber PolicyCenter）訪問學者、前香港立法會議員莫乃光表示，如果聊天機器人違規對問題給出意想不到的答案，可能會違反「港區國安法」。

香港政府5日向法院申請禁制令，要求禁止傳播在2019年反送中運動開始出現的歌曲「願榮光歸香港」，指當中含有可構成煽動分裂國家的口號。港府在申請書狀中引用了32條來自YouTube的「榮光」影片。

報導指出，這是美國科技公司因網路平台上的政治敏感內容，在香港面臨首次重大法律挑戰。

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc前大中華區公共政策主管陳澍表示，如果法院批出禁制令，「這可能相當於打開了針對美國科技巨頭採取法律行動的閘門。」陳澍目前是華盛頓商業諮詢機構美商亞洲集團（The Asia Group）台灣和香港董事總經理。

陳澍表示，谷歌可能會被迫遵守香港法院的命令，這將使其內容控制變得複雜化。因為若谷歌遵守該命令，恐怕會惹惱美國議員，指責谷歌屈從於審查要求。

他稱，「這次是關於這首歌，下次可能是其它內容。」

2010年谷歌拒絕其中國搜索結果被審查後，將其搜索引擎業務撤出中國。

報導表示，香港美國商會（The American Chamberof Commerce in Hong Kong）今年3月發布的一項調查發現，只有38%的受訪者對香港在未來3年內保持自由連接全球網路和訊息平台表示樂觀或非常樂觀。