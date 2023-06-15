與陸簽署聯合聲明 巴勒斯坦：堅決反對任何形式的台獨

據新華社報導，中國大陸與巴勒斯坦14日共同發表關於建立戰略伙伴關係的聯合聲明，當中第一條提及，巴方堅定奉行一個中國原則，支持中國維護國家主權、統一和領土完整，堅決反對任何勢力干涉中國內政；重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的「台獨」，重申不同台灣進行任何形式的官方往來，支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。

巴勒斯坦在聯合聲明中還表示，堅定支持中方在涉港問題上的立場，支持中方在「一國兩制」框架下維護國家安全的努力，堅定認為香港事務純屬中國內政，強烈譴責外部勢力干涉香港事務和中國內政的非法行徑；重申涉疆問題根本不是人權問題，而是反暴恐、去極端化和反分裂問題，巴方堅決反對藉口涉疆問題干涉中國內政。

應大陸國家主席習近平邀請，巴勒斯坦總統阿巴斯6月13日至16日對中國進行國事訪問，雙方一致同意中巴兩國建立戰略伙伴關係，全面推進各領域友好合作，造福雙方人民。

在雙方於14日發表的聯合聲明中，北京方面也承諾，中方堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，將始終同巴勒斯坦人民站在一起，為推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決而不懈努力；堅定支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權的、獨立的巴勒斯坦國；支持維護耶路撒冷宗教聖地歷史上形成的現狀。