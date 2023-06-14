繼龐培歐以來首次出訪 央視宣布美國務卿布林肯18日訪陸

根據中國大陸央視新聞快訊：「經中美雙方商定，美國國務卿布林肯將於6月18日至19日訪華。」

布林肯若順利訪問大陸，將是二○一八年十月時任國務卿龐培歐訪陸以來，美國務卿首次出訪北京。

在此之前，布林肯與中國大陸外交部長秦剛今天通了電話。布林肯表示，兩人討論了「保持溝通管道暢通」重要性。大陸外交部說，秦剛就台灣問題等中方核心關切闡明嚴正立場。

新華社稍早報導，秦剛十四日應約與布林肯通電話。秦剛就台灣問題等中方核心關切闡明嚴正立場，強調美方應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益。

秦剛指出，年初以來，中美關係遭遇新的困難和挑戰，責任是清楚的，中方始終遵循習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則看待和處理中美關係。

秦剛表示，希望美方採取實際行動，落實中美元首在峇里島會晤重要共識及美方有關承諾，並與中方相向而行，有效管控分歧、促進交流合作，推動中美關係止跌企穩，重回健康穩定發展軌道。

美國總統拜登和大陸國家主席習近平去年十一月在印尼峇里島會面，同意努力防止雙方緊張局勢升高，並商定由布林肯訪陸。布林肯原定今年二月初訪問北京，但因美國發現並擊落一枚疑似大陸間諜氣球事件，布林肯推遲行程。