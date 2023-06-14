快訊

女星淚訴10年前遭許傑輝要求「用胸夾巧克力」 本人晚間回應了

陳明通不涉及解聘安全下莊？台大三項懲處曝光 學界：斬斷學閥態度明確

聽新聞
test
0:00 / 0:00

調停以巴衝突？習近平：推動召開國際和平會議

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國家主席習近平歡迎巴勒斯坦總統阿巴斯訪問北京。央視畫面
大陸國家主席習近平歡迎巴勒斯坦總統阿巴斯訪問北京。央視畫面

繼促成沙烏地阿拉伯伊朗建交，以及斡旋俄烏衝突後，中國大陸國家主席習近平14日和到訪北京的巴勒斯坦總統阿巴斯舉行會談，就解決巴勒斯坦問題提出三點主張，表態要堅持和談正確方向，推動召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，為重啟和談創造條件，「為幫助巴以（巴勒斯坦、以色列）兩國和平共處作出切實努力」。

據央視報導，習近平表示，巴勒斯坦問題延宕半個多世紀，給巴勒斯坦人民帶來深重苦難，必須盡快還巴勒斯坦以公道。

他提出三點主張。第一，解決巴勒斯坦問題的根本出路在於建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。

第二，巴勒斯坦經濟民生需求應該得到保障，國際社會應該加大對巴勒斯坦發展援助和人道主義協助。

第三，要堅持和談正確方向。「尊重耶路撒冷宗教聖地歷史上形成的現狀，摒棄過激和挑釁言行，推動召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，為重啟和談創造條件，為幫助巴以兩國和平共處作出切實努力。」

習近平說，中方願為巴方實現內部和解、推動和談發揮積極作用。

14日下午，習近平和阿巴斯舉行會談，雙方還宣布建立戰略夥伴關係，發表《中華人民共和國和巴勒斯坦國關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明》，見證簽署經濟技術合作協定等多項雙邊合作文件。

習近平表示，中方支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，願和巴方全面推進各領域友好合作，深化共建「一帶一路」合作，加快中巴自由貿易協定談判。

阿巴斯則說，巴方堅定支持中方在核心利益問題上的立場，堅定恪守「一個中國原則」。

巴勒斯坦 習近平 耶路撒冷 沙烏地阿拉伯 伊朗

延伸閱讀

陸主辦全球人權論壇 習近平提「三主張」稱要守護人權

批綠阻藍赴海峽論壇 朱立倫酸：賴清德想和習近平晚餐

球王梅西上淘寶 史上首遭動用120保安直播

秦剛會巴勒斯坦外長 稱支持以巴和談正確方向

相關新聞

雙方磋商中？布林肯訪華行程 汪文斌首度鬆口：會及時發布消息

根據大陸《澎湃新聞》，大陸外交部發言人汪文斌下午主持例行記者會，有記者提問有關美國國務卿布林肯與大陸國務委員兼外長秦剛通...

秦剛應約與布林肯通話 就台灣問題闡明嚴正立場

大陸外交部官方微信號中午發布權威訊息，大陸外長秦剛北京時間14日應約與美國國務卿布林肯通電話。秦剛就台灣問題等中方核心關...

調停以巴衝突？習近平：推動召開國際和平會議

繼促成沙烏地阿拉伯和伊朗建交，以及斡旋俄烏衝突後，中國大陸國家主席習近平14日和到訪北京的巴勒斯坦總統阿巴斯舉行會談，就...

陸主辦全球人權論壇 習近平提「三主張」稱要守護人權

由大陸官方主辦的全球人權治理高端論壇14日在北京開幕，大陸國家主席習近平致賀信，對人權提出三項主張，包括以安全守護人權、...

北京態度引關注 陸駐俄大使：俄烏戰爭是「歐洲安全治理矛盾大爆發」

俄烏戰爭延宕近一年半，大陸日前才派出特使前往俄烏等國斡旋，北京對俄烏停戰的態度受到不少關注。最新消息顯示，大陸駐俄羅斯大...

中斷近四年 「中美青年外交官對話」恢復舉行

大陸與美國的官方接觸，受到新冠疫情、美國眾院議長訪台、氣球事件等衝擊，曾有多個管道接觸中斷，不過在高層接觸重啟後，一些官...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦