調停以巴衝突？習近平：推動召開國際和平會議

繼促成沙烏地阿拉伯和伊朗建交，以及斡旋俄烏衝突後，中國大陸國家主席習近平14日和到訪北京的巴勒斯坦總統阿巴斯舉行會談，就解決巴勒斯坦問題提出三點主張，表態要堅持和談正確方向，推動召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，為重啟和談創造條件，「為幫助巴以（巴勒斯坦、以色列）兩國和平共處作出切實努力」。

據央視報導，習近平表示，巴勒斯坦問題延宕半個多世紀，給巴勒斯坦人民帶來深重苦難，必須盡快還巴勒斯坦以公道。

他提出三點主張。第一，解決巴勒斯坦問題的根本出路在於建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。

第二，巴勒斯坦經濟民生需求應該得到保障，國際社會應該加大對巴勒斯坦發展援助和人道主義協助。

第三，要堅持和談正確方向。「尊重耶路撒冷宗教聖地歷史上形成的現狀，摒棄過激和挑釁言行，推動召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，為重啟和談創造條件，為幫助巴以兩國和平共處作出切實努力。」

習近平說，中方願為巴方實現內部和解、推動和談發揮積極作用。

14日下午，習近平和阿巴斯舉行會談，雙方還宣布建立戰略夥伴關係，發表《中華人民共和國和巴勒斯坦國關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明》，見證簽署經濟技術合作協定等多項雙邊合作文件。

習近平表示，中方支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，願和巴方全面推進各領域友好合作，深化共建「一帶一路」合作，加快中巴自由貿易協定談判。

阿巴斯則說，巴方堅定支持中方在核心利益問題上的立場，堅定恪守「一個中國原則」。