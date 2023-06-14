秦剛布林肯通話 季辛吉留言：希望中美關係持續改善

中國大陸外長秦剛與美國國務卿布林肯今天相互通電話後，中方先由外交部官方建置的「寬廣太平洋」微信公眾號公布了雙方通話的訊息，布林肯再於約10分鐘後藉自己的推特上以推文透露這一訊息。而因美中的外長這一互動所透露出來的和緩訊息，連剛過了一百歲生日不久的前美國國務卿亨利．季辛吉都被引來這裡，特意在布林肯的這一則推文下留言說，他希望中美之間的關係能夠持續改善。

布林肯推文的訊息很少，只有簡短地表示，今晚他與中國國務委員兼外交部長秦剛通了電話；討論了保持開放溝通渠道的持續努力以及雙邊和全球問題。

美國當地時間5月26日，大陸新任的駐美國大使謝鋒在季辛吉生日的前一天，前往季氏位於康乃狄格州肯特郡的宅邸，向季辛吉祝賀他的百歲壽辰。5月31日晚，謝鋒又在中國駐紐約總領館為季辛吉的百歲壽辰舉行慶祝活動。當時季辛吉也表示，美中兩國應努力避免衝突對抗，共同應對世界挑戰，把彼此視作潛在的朋友而非潛在的敵人，為世界和平、繁榮、發展作出貢獻。

由於秦剛與布林肯雙方都未因此宣布或釋出布林肯可能的中國訪程，一些推友反而懷疑，布林肯不去中國了嗎？