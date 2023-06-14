快訊

馬國女大生性侵擄殺案再逆轉…最高法院「撤銷死刑判決」 發回更審

iPhone「學台灣人講話」害全網笑瘋！她說這句話Siri硬要台灣國語

2關鍵主宰全球電動車發展版圖 Q1變化牽動台廠供應鏈地位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秦剛布林肯通話 季辛吉留言：希望中美關係持續改善

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
前國務卿季辛吉在布林肯的推文下留言。圖為季辛吉2019年11月在北京出席論壇。（路透）
前國務卿季辛吉在布林肯的推文下留言。圖為季辛吉2019年11月在北京出席論壇。（路透）

中國大陸外長秦剛與美國國務卿布林肯今天相互通電話後，中方先由外交部官方建置的「寬廣太平洋」微信公眾號公布了雙方通話的訊息，布林肯再於約10分鐘後藉自己的推特上以推文透露這一訊息。而因美中的外長這一互動所透露出來的和緩訊息，連剛過了一百歲生日不久的前美國國務卿亨利．季辛吉都被引來這裡，特意在布林肯的這一則推文下留言說，他希望中美之間的關係能夠持續改善。

布林肯推文的訊息很少，只有簡短地表示，今晚他與中國國務委員兼外交部長秦剛通了電話；討論了保持開放溝通渠道的持續努力以及雙邊和全球問題。

美國當地時間5月26日，大陸新任的駐美國大使謝鋒在季辛吉生日的前一天，前往季氏位於康乃狄格州肯特郡的宅邸，向季辛吉祝賀他的百歲壽辰。5月31日晚，謝鋒又在中國駐紐約總領館為季辛吉的百歲壽辰舉行慶祝活動。當時季辛吉也表示，美中兩國應努力避免衝突對抗，共同應對世界挑戰，把彼此視作潛在的朋友而非潛在的敵人，為世界和平、繁榮、發展作出貢獻。

由於秦剛與布林肯雙方都未因此宣布或釋出布林肯可能的中國訪程，一些推友反而懷疑，布林肯不去中國了嗎？

布林肯 季辛吉 美國

延伸閱讀

訪北京前與中國外長秦剛通話！布林肯發推特：保持溝通渠道暢通

秦剛應約與布林肯通話 就台灣問題闡明嚴正立場

【專家之眼】美中關係緩和？

秦剛會巴勒斯坦外長 稱支持以巴和談正確方向

相關新聞

秦剛應約與布林肯通話 就台灣問題闡明嚴正立場

大陸外交部官方微信號中午發布權威訊息，大陸外長秦剛北京時間14日應約與美國國務卿布林肯通電話。秦剛就台灣問題等中方核心關...

秦剛布林肯通話 季辛吉留言：希望中美關係持續改善

中國大陸外長秦剛與美國國務卿布林肯今天相互通電話後，中方先由外交部官方建置的「寬廣太平洋」微信公眾號公布了雙方通話的訊息...

巴拉圭準外長：準備好與北京對話 但與台灣關係不變

俄羅斯衛星通訊社13日報導指出，我方在南美洲僅剩的邦交國巴拉圭準外交部長的拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezc...

又見戰狼？中大使稱「賭華輸必悔」惹火尹錫悅

中國駐韓大使邢海明日前「賭中國輸會後悔」的言論，引發南韓政府不滿，南韓總統尹錫悅表示，他懷疑邢海明是否具相互尊重和增進韓...

退休2年 東方網前總裁徐世平被雙開 傳與江派親近惹禍

上海主流媒體「東方網」前黨委副書記、總裁、總編輯徐世平被開除中共黨籍和公職（雙開）。據通報，他被指落實官方決策部署打折扣...

國安法指定法官 判辭抄原告被令重審 外界稱他走捷徑

一名國安法指定法官涉嫌司法抄襲，判辭98%抄原告陳詞，敗訴的被告不服裁決，日前提出上訴，上訴庭下令案件重審。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦