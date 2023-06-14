中國遇生育逆風 專家：應當縮短學制

不婚浪潮衝擊中國！中國去年結婚的伴侶僅683萬對，降至1986年以來新低，該國去年也出現多年來首度的人口萎縮。面對不生與不婚的狀況，專家呼籲，中國政府應將學制縮短兩年，讓年輕人更早進入社會，也有更多時間能夠組成家庭，預計能提高生育率30%。

晚婚加上少子化

《衛報》報導，中國去年結婚的伴侶僅683萬對，較2021年減少80萬對。同時，中國女性平均婚齡自2010年到2020年，從24歲上升到了29歲，結婚年齡升高的趨勢相當明顯。

《南華早報》報導，分析師指出，中國青少年與新生兒持續減少的狀況，將導致產業勞動力減少，並造成「災難性的後果」。

補助政策效果弱

同時，中國也出現少子女化，去年更出現人口萎縮的狀況，引發社會「未富先老」的隱憂。對此，中國政府認為，婚姻是提高生育率的關鍵，部分省分提供新婚夫婦，至多30天的帶薪假期。

政府對生育與婚姻祭出的補助政策，反而沒有辦法說服年輕人步入禮堂，關鍵之一就是中國青年目前正面臨高失業率、經濟成長趨緩的環境。密西根大學社會學家周雲進一步指出，愈來愈多受過高等教育的女性批判「婚姻是壓迫女性的父權制度」，更拒絕進入婚姻。

呼籲縮短學制

中國政府更祭出法律，強制夫妻在離婚前，必須遵守30天的冷靜期，盼能降低離婚率。但該政策卻恐怕是適得其反，就有民眾對此政策表示，因為對離婚的種種限制，導致自己更不敢結婚。

經濟學家詹姆斯表示，如果中國政府想要應對少子化的危機，可以考慮將該國學制縮短兩年，讓年輕人更早進入職場，除了經濟上的好處之外，也能讓年輕人有更多的時間組成家庭，預計能提高生育率30%。

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