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巴拉圭準外長：準備好與北京對話 但與台灣關係不變

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
巴拉圭總統當選人潘尼亞（中）表示，將繼續與台灣保持外交關係。（路透）
巴拉圭總統當選人潘尼亞（中）表示，將繼續與台灣保持外交關係。（路透）

俄羅斯衛星通訊社13日報導指出，我方在南美洲僅剩的邦交國巴拉圭準外交部長的拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）獨家接受其採訪表示，巴拉圭新政府準備好與中國大陸對話，不過他同時也指出，將與台灣當局保持關係。

巴拉圭執政黨紅黨候選人潘尼亞於今年4月贏得大選，新一屆政府將在8月15日就職。上周，潘尼亞宣布經濟學家兼前外長拉米雷斯擔任新政府的外交部長。

拉米雷斯通過俄衛網稱：「我們準備好與中國進行對話，但與此同時，我們將與台灣保持不變的關係……但是，我們準備與中國（大陸）建立外交、領事和貿易關係，不附加任何條件。」

此前，彭博報導，拉米雷斯接受ABC TV訪問時說，巴拉圭有必要與台灣保持平衡關係。他說，巴拉圭為維持與台灣外交關係所做的努力，應得到台北的肯定。他也指出巴拉圭新任總統潘尼亞已說過，「對台灣的外交關係與承認是不會改變的。」但他同時也說，「我們不想要單純建構在合作上的關係。」

拉米雷斯先前曾對外表達自己的政策理念，認為巴拉圭將尋求更積極地參加全球事務，並在區域層級上進一步發揮作用。在採訪中，他坦言新政府的執政重心在於貿易和投資，並藉由「南方共同市場」和美洲國家組織（OAS）等區域組織，加強市場開放和區域經濟一體化。

「巴拉圭需要發展市場開放，充分利用競爭優勢、國家條件、基礎設施，更重要的是，為外國直接投資提供重大機遇的可能性。」拉米雷斯指出，中國大陸是全球第二大市場，也是南方共同市場農產品原料的主要輸入地，巴拉圭「希望在這種關係中取得飛躍」。

大陸海關總署數據顯示，中巴在2022年貿易總額為19.79億美元，其中中方出口額18.95億美元，進口額0.84億美元，巴拉圭對華貿易呈現逆差。此外，巴經濟主要依賴牛肉及大豆出口，中國大陸目前是巴最大肉產品進口地。

巴拉圭國際政治學及經濟學教授、巴前財政部與工商部首席顧問費爾南多·馬西此前在選前也曾說，巴拉圭需要大陸市場和資金，無論誰上台，中巴「遲早」都會建立外交關係，「不這麼做就像不與歐盟或美國建交一樣不明智」。

巴拉圭

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