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秦剛應約與布林肯通話 就台灣問題闡明嚴正立場

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國大陸外交部長秦剛（右）應約與美國務卿布林肯（左）通電話。圖／ 取自美國之音中文網
中國大陸外交部長秦剛（右）應約與美國務卿布林肯（左）通電話。圖／ 取自美國之音中文網

大陸外交部官方微信號中午發布權威訊息，大陸外長秦剛北京時間14日應約與美國國務卿布林肯通電話。秦剛就台灣問題等中方核心關切闡明嚴正立場，強調美方應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益。

這一電話是否預示布林肯即將如美媒所傳出的將於18日訪問中國，在這一則官方釋出的新聞訊息中，無法得到印證。

近期，美國在台協會（AIT）台北處長孫曉雅受訪稱，美國支持台灣3大政黨與中國溝通交流；同時，拜登政府也釋出可能允許韓、台半導體廠商持續在華業務等，被認為對中美關係進行緩和。

秦剛指出，年初以來，中美關係遭遇新的困難和挑戰，責任是清楚的。中方始終遵循習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則看待和處理中美關係。

秦剛表示，希望美方採取實際行動，落實中美兩國元首在峇里島會晤重要共識及美方有關承諾，並與中方相向而行，有效管控分歧、促進交流合作，推動中美關係止跌企穩，重回健康穩定發展軌道。

布林肯年初的訪華計畫因為間諜氣球事件喊停，但近期中美高層如商務、外貿與外交官員等陸續恢復交流與對談。布林肯是否能訪華成了中美關係狀況的觀察窗口。一段時間以來，西方媒體持續釋出消息表示布林肯將於6月訪華，不過大陸外交部多次回應「沒有可以提供的消息」。

布林肯 秦剛

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