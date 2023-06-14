陸委會提醒海峽論壇勿觸法 國台辦：綠色恐怖何其囂張

海峽論壇即將在6月17日舉辦大會，日前陸委會指出，禁止國人參加「民主協商」或「一國兩制台灣方案」，否則將依法處理，對此國台辦14日質疑，民進黨當局究竟在怕什麼、擋什麼？並指出「綠色恐怖何其囂張」。

國台辦發言人朱鳳蓮14日質疑，對於海峽論壇這一舉辦多年的兩岸民間交流活動，民進黨當局究竟在怕什麼、擋什麼？她指出，民進黨「一面口口聲聲宣稱要讓兩岸恢復交流，一面又公然威脅恐嚇參與籌辦和參加海峽論壇的台灣民間團體和台灣民眾，完全是說一套做一套」。

朱鳳蓮並批評民進黨「如此公然侵害台灣民眾的基本權利與自由，可見『綠色恐怖』何其囂張！」。她連番質疑，「台灣民眾參加兩岸交流何罪之有？陸委會指稱海峽論壇『反獨、促融、促統』，這三點哪一點在台灣地區現行規定禁止之列？通過兩岸各界民主協商促進兩岸關係發展，溝通解決兩岸之間的問題，陸委會有什麼理由反對？」。

據了解，本屆海峽論壇邀請了中國國民黨、新黨、親民黨、無黨團結聯盟、民眾黨等台灣政黨代表、台灣主辦單位代表以及台灣行業代表、社團負責人、工青婦、鄉鎮村里、農漁工商、民間信仰等各界嘉賓共5,000餘人。其中，國民黨副主席夏立言將率團出席。

陸委會在9日已表示，海峽論壇是中共重要對台統戰平台，藉由交流名義對台宣傳「反獨、促融、促統」並藉機進行政治操作。並重申不得與陸方合作辦理「海峽論壇」，亦禁止在台辦理分支、延續性活動；禁止中央機關人員參與海峽論壇，亦不樂見地方政府派員與會。陸委會強調，禁止國人參加危害國家主權安全的「民主協商」活動及參與推動「一國兩制台灣方案」相關活動，提醒從事兩岸交流時避免觸法。