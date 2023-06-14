訓練中共空軍 美制裁2機構

美國商務部昨天再度宣布，自今日起將四十三家公司增列至出口管制的「實體清單」，其中包括卅一家中國大陸公司或機構。大陸外交部昨回批美國，指其嚴重危害全球產業鏈供應鏈穩定，到了「歇斯底里、不擇手段」地步，並稱將採取必要措施維護中方權益。

另據外電報導，除了卅一家中國大陸公司，列入清單的還有協助訓練大陸空軍飛行員的香港先豐服務集團及南非測試飛行學院。

美商務部稱，新清單上的實體除了招募西方飛行員訓練解放軍飛官操作西方飛機，還取得源自美國的出口品來支持大陸軍隊現代化，包括發展極音速武器等。

大陸外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會上批評美國，為維護自身軍事科技霸權，一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓中方企業，肆意破壞國際經貿秩序和世界貿易規則，嚴重危害全球產業鏈供應鏈穩定。

汪文斌稱，中方要求美方立即糾正以涉軍、人權等幌子，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化的錯誤做法，停止濫用「實體清單」等出口管制工具。中方將繼續「採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益」。

此次被美方列入「實體清單」的四十三家公司中，有卅一家總部在中國大陸，其中包括中國航空工業集團的六一二研究所（導彈研究院）、中國飛行試驗研究院、洛陽理工學院及上海超級計算中心等。

財聯社報導，自美國前總統川普任內迄今，已有逾六百家中國大陸企業或機構被列入「實體清單」。