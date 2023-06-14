聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴勒斯坦總統訪陸 盼斡旋以巴

聯合報／ 記者廖士鋒謝守真／綜合報導
圖為巴勒斯坦總統阿巴斯。（取自人民網）
圖為巴勒斯坦總統阿巴斯。（取自人民網）

巴勒斯坦總統阿巴斯昨天抵達北京，展開為期四天的訪中行，這也是他二○一七年來首次出訪大陸。阿巴斯將與大陸國家主席習近平和國務院總理李強就「巴勒斯坦地區形勢和國際事務」舉行會談。隨行的巴勒斯坦高官表明，阿巴斯此訪將聚焦「阿拉伯和平倡議」，期待北京在巴勒斯坦、以色列問題上發揮更大作用。

據大陸外交部昨晚發布，大陸外長秦剛昨在北京與巴勒斯坦外長馬立基會面。秦剛指出，中東形勢正發生深刻變化，「中方高度重視巴勒斯坦問題，一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，將繼續支持和談正確方向，為解決巴勒斯坦問題貢獻中國智慧、中國力量」。

馬立基則表示，巴方讚賞習近平就巴勒斯坦問題提出一系列倡議，感謝中方始終堅定支持巴方。巴方堅定奉行「一個中國政策」，「將繼續在事關中國核心利益的問題上堅定支持中方」。

今年三月在北京斡旋下，沙烏地阿拉伯與伊朗重新建立邦交，四月以巴衝突升溫時，秦剛曾分別致電以色列和巴勒斯坦兩國外長，表達北京推動「對話和解」及維護中東和平的立場。這次阿巴斯出訪北京，各方是否能夠推進「以巴和解進程」，受國際社會關注。

據大陸環球電視網報導，阿巴斯昨天上午抵達北京國際機場，大陸外交部副部長鄧勵前往迎接。阿巴斯是今年首位到訪北京的阿拉伯國家元首，時機也恰逢中巴兩國建交卅五周年。報導指出，預計中巴雙方將探索推進以巴和平進程的途徑，「此次訪問不僅對兩國關係，對整個中東地區都至關重要」。

報導引述巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）中央委員、阿拉伯關係和中國事務部部長扎基表示，阿巴斯此訪將聚焦「阿拉伯和平倡議」，期待北京在巴勒斯坦、以色列問題上發揮更大作用。

大陸西北大學巴勒斯坦研究中心主任黃民興指出，今春以來，巴以在耶路撒冷到加沙地區乃至以黎邊界地帶，爆發了一連串流血衝突。在巴以緊張事態頻現的背景下，此次阿巴斯訪中，可能就推進解決巴勒斯坦問題與中方達成立場上的一些共識，例如推動「中巴以」三方對話機制的落實。

巴勒斯坦 北京 秦剛

延伸閱讀

巴勒斯坦總統訪華 北京推動以巴和談將有新成果？

科技戰升級 荷蘭傳將禁止大陸學生修讀半導體課程

宏都拉斯駐中國使館揭牌 2國達20合作協議

應習近平邀請 巴勒斯坦總統13日將訪中國

相關新聞

巴勒斯坦總統訪陸 盼斡旋以巴

巴勒斯坦總統阿巴斯昨天抵達北京，展開為期四天的訪中行，這也是他二○一七年來首次出訪大陸。阿巴斯將與大陸國家主席習近平和國...

秦剛會巴勒斯坦外長 稱支持以巴和談正確方向

巴勒斯坦總統阿巴斯13日抵達大陸訪問，以巴和解議題受關注。巴勒斯坦外長馬立基13日下午與大陸外長秦剛在北京舉行會見，秦剛...

若日本核廢水排海 澳門將停止進口日本9縣市食品

日本將啟動排放福島第一核電廠核廢水計畫，澳門政府13日稱，將停止日本九個縣市的食品進口。

訓練中共空軍 美制裁2機構

美國商務部昨天再度宣布，自今日起將四十三家公司增列至出口管制的「實體清單」，其中包括卅一家中國大陸公司或機構。大陸外交部...

喊出「極端情況」 習近平正為中國陷入衝突預作準備

中共總書記習近平日前提出「極限思維」、「極端情況」及「風高浪急驚濤駭浪」說，引起揣測。美媒分析，這些詞語是暗示緊張局勢可...

兩次退出擬重返 陸外交部：美國不能把加入國際組織當作逛公園

針對有報導指美國已致函聯合國教科文組織，通知美國計劃重新加入決定，中國大陸外交部發言人汪文斌13日回應稱，美國不能把「加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦