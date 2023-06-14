巴勒斯坦總統訪陸 盼斡旋以巴

巴勒斯坦總統阿巴斯昨天抵達北京，展開為期四天的訪中行，這也是他二○一七年來首次出訪大陸。阿巴斯將與大陸國家主席習近平和國務院總理李強就「巴勒斯坦地區形勢和國際事務」舉行會談。隨行的巴勒斯坦高官表明，阿巴斯此訪將聚焦「阿拉伯和平倡議」，期待北京在巴勒斯坦、以色列問題上發揮更大作用。

據大陸外交部昨晚發布，大陸外長秦剛昨在北京與巴勒斯坦外長馬立基會面。秦剛指出，中東形勢正發生深刻變化，「中方高度重視巴勒斯坦問題，一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，將繼續支持和談正確方向，為解決巴勒斯坦問題貢獻中國智慧、中國力量」。

馬立基則表示，巴方讚賞習近平就巴勒斯坦問題提出一系列倡議，感謝中方始終堅定支持巴方。巴方堅定奉行「一個中國政策」，「將繼續在事關中國核心利益的問題上堅定支持中方」。

今年三月在北京斡旋下，沙烏地阿拉伯與伊朗重新建立邦交，四月以巴衝突升溫時，秦剛曾分別致電以色列和巴勒斯坦兩國外長，表達北京推動「對話和解」及維護中東和平的立場。這次阿巴斯出訪北京，各方是否能夠推進「以巴和解進程」，受國際社會關注。

據大陸環球電視網報導，阿巴斯昨天上午抵達北京國際機場，大陸外交部副部長鄧勵前往迎接。阿巴斯是今年首位到訪北京的阿拉伯國家元首，時機也恰逢中巴兩國建交卅五周年。報導指出，預計中巴雙方將探索推進以巴和平進程的途徑，「此次訪問不僅對兩國關係，對整個中東地區都至關重要」。

報導引述巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）中央委員、阿拉伯關係和中國事務部部長扎基表示，阿巴斯此訪將聚焦「阿拉伯和平倡議」，期待北京在巴勒斯坦、以色列問題上發揮更大作用。

大陸西北大學巴勒斯坦研究中心主任黃民興指出，今春以來，巴以在耶路撒冷到加沙地區乃至以黎邊界地帶，爆發了一連串流血衝突。在巴以緊張事態頻現的背景下，此次阿巴斯訪中，可能就推進解決巴勒斯坦問題與中方達成立場上的一些共識，例如推動「中巴以」三方對話機制的落實。