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陸外交部：美國不能把加入國際組織當作逛公園

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸外交部發言人汪文斌13日稱，美國不能把「加入國際組織當做逛公園」。（中國大陸外交部官網）
中國大陸外交部發言人汪文斌13日稱，美國不能把「加入國際組織當做逛公園」。（中國大陸外交部官網）

針對有報導指美國已致函聯合國教科文組織，通知美國計劃重新加入決定，中國大陸外交部發言人汪文斌13日回應稱，美國不能把「加入國際組織當做逛公園」。

汪文斌6月13日在例行記者會指出，希望美方這次所做的決定是負責任的，初衷是支持多邊主義，促進國際合作。

他並稱，美國曾兩次退出聯合國教科文組織，對該組織工作產生負面影響。作為國際組織的成員是很嚴肅的事，如果美方這次是真心誠意重新加入，就應展現遵守國際規則，尊重國際法治的誠意，切實履行作為一個負責任國家應盡的國際義務，包括盡快全額補繳拖欠教科文組織多年的會費。

汪文斌說：「不能把加入國際組織當做逛公園，想來就來，想走就走，更不能把國際組織當做地緣政治的博弈場，假國際社會之公，謀求維護自身所謂全球領導力之私。」

聯合國教科文組織說，美國計劃從7月起重新加入該組織。中國大陸不會反對美國重新加入。

美國是聯合國教科文組織創始成員國之一。1984年，時任美國總統雷根以教科文組織管理不善、腐敗、「偏心」蘇聯為由宣布退出。2003年，美國重新加入聯合國教科文組織。2017年10月，時任美國總統川普以美方拖欠會費不斷增加等理由，再次宣布退出。

美國 文組 聯合國

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