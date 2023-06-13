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香港特首：《願榮光歸香港》歌曲不符國家利益 故申禁制令

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2019年反送中運動期間，不少香港示威民眾在多處聚集合唱《願榮光歸香港》。（美聯社）
2019年反送中運動期間，不少香港示威民眾在多處聚集合唱《願榮光歸香港》。（美聯社）

對於港府向法院申請禁止公眾傳播歌曲《願榮光歸香港》一事，香港特首李家超13日說，傳播這首歌曲不符合中國的國家利益。

據報導，李家超13日出席行政會議前見記者，被問到申請禁制令的原因時，作出上述回應。他表示，香港有責任及義務維護國家安全，須主動採取預防措施，故政府申請禁制令。

香港律政司本月5日入稟尋求法庭頒發禁制令，禁止傳播、演奏、印刷、出版、出售、散播或展示2019年反送中運動期間出現的歌曲《願榮光歸香港》，包括旋律、歌詞或任何改編版本。

香港律政司稱，相關行為意圖侮辱「中國國歌」，違反大陸《國歌條例》，令人相當可能誤會歌曲是香港特區的「國歌」，並聯想到香港是「獨立國家」、擁有本身的國歌。

香港高等法院12日開庭處理本案，《香港國安法》指定法官陳嘉信決定押後至7月21日上午10時再訊。

香港特首 國歌 李家超 反送中

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