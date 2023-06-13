香港特首：《願榮光歸香港》歌曲不符國家利益 故申禁制令
對於港府向法院申請禁止公眾傳播歌曲《願榮光歸香港》一事，香港特首李家超13日說，傳播這首歌曲不符合中國的國家利益。
據報導，李家超13日出席行政會議前見記者，被問到申請禁制令的原因時，作出上述回應。他表示，香港有責任及義務維護國家安全，須主動採取預防措施，故政府申請禁制令。
香港律政司本月5日入稟尋求法庭頒發禁制令，禁止傳播、演奏、印刷、出版、出售、散播或展示2019年反送中運動期間出現的歌曲《願榮光歸香港》，包括旋律、歌詞或任何改編版本。
香港律政司稱，相關行為意圖侮辱「中國國歌」，違反大陸《國歌條例》，令人相當可能誤會歌曲是香港特區的「國歌」，並聯想到香港是「獨立國家」、擁有本身的國歌。
香港高等法院12日開庭處理本案，《香港國安法》指定法官陳嘉信決定押後至7月21日上午10時再訊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言