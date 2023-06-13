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紐總理月底訪陸 籲助俄烏止戰

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
紐西蘭總理希金斯宣布，他將於6月底率領團訪問中國大陸。（路透）
紐西蘭總理希金斯宣布，他將於6月底率領團訪問中國大陸。（路透）

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）昨天在內閣記者會上宣布，將於本月底率領貿易代表團訪問中國，目的地包括北京、天津和上海。他還就俄烏戰爭向北京喊話，「呼籲中國協助結束這場戰爭」。據紐西蘭媒體報導，希金斯將是自二○一九年疫情以來紐西蘭總理首次訪問中國，同時也是他上任後首度訪問北京。

大陸外交部發言人汪文斌昨天在記者會指出，大陸和紐西蘭互為重要合作夥伴，去年兩國共慶建交五十周年，明年將迎來中紐建立全面戰略夥伴關係十周年。中方願同紐方一道，保持高層交往，不斷增進互信，深化務實合作，推動中紐關係取得更大發展。但就希金斯具體訪問行程，汪僅說「目前沒有可以發布的消息」，歡迎保持關注。

據紐西蘭先驅報報導，希金斯表示，中紐貿易關係「極具韌性」。「我們需要支持其他產業，例如遊戲產業，主要目標之一是讓貿易產品多樣化。在疫情前，中國是紐西蘭最大的遊客市場。」

就紐中關係，希金斯指出，紐西蘭與北京保持著「強而有力」、「持續性」的對話。他認為紐西蘭與中國的關係是持續的過程，並不認為雙方在許多問題上的立場不一致，不論是在俄烏戰爭危機還是人權問題。路透報導，希金斯在回應關於中國與俄烏兩國關係的問題時說，紐西蘭的立場是反對戰爭，並形容俄烏戰爭非法且不公正，「呼籲中國協助結束這場戰爭」。

大陸目前仍是紐西蘭最大貿易夥伴和出口目的地，每年出口額約一二二點四四億美元。儘管紐西蘭是「五眼聯盟」成員之一，但紐西蘭對北京的態度向來較為溫和。而五眼聯盟長期以美國為首，成員國除了紐西蘭、美國，還有澳洲、加拿大和英國。

紐西蘭 俄烏戰爭 北京

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