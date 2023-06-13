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中宏互動 陸媒：對拉美有「示範效應」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

宏都拉斯與我斷交不到三個月，宏國總統卡斯楚即出訪中國大陸，並與大陸國家主席習近平會談，同時加入一帶一路倡議、簽署多項協議。大陸官媒表示，中宏兩國互動將會對中美洲地區國家產生「示範效應」。

習近平昨天與卡斯楚舉行會談，大陸官媒環球時報刊文指出，中宏建交不到三個月，宏方即表達參加「一帶一路」的明確意願，並廢除與台灣的自貿協定，顯示大陸市場的吸引力。

文章引述中國政法大學拉美中心執行主任潘燈表示，宏都拉斯表達願意加入一帶一路的意願，顯示一帶一路在海外的落地已展現出積極的示範效應。

上海大學拉美研究中心主任江時學指出，目前宏都拉斯經濟發展水準仍然較低，工業基礎薄弱，經濟結構單一，基礎設施落後，其經濟發展需要更多外國投資，經貿關係將會是中宏合作的「壓艙石」。

中國現代國際關係研究院拉美研究所前所長吳洪英認為，宏都拉斯是拉美地區非常重要的國家，中宏建交對推動北京與拉美國家關係具有示範作用。

中美洲曾是我外交重鎮，一九九○年中美洲國家幾乎都是中華民國邦交國，但之後歷經哥斯大黎加、巴拿馬、薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯等陸續與我斷交，目前中美洲僅有兩個中華民國邦交國，分別是瓜地馬拉和貝里斯。

宏都拉斯 一帶一路

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